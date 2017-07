Kennzeichnungspflicht schwer umsetzbar

Konstantinos Gkelos, Betreiber des Eiscafés Sole in Halver, gibt seinen Kunden gerne Auskunft über mögliche Zusatzstoffe in seinem Eis. Eine Ausweitung der Kennzeichnungspflicht hält er für wenig praktikabel.

Halver - Der Bundesverband der Verbraucherzentrale fordert eine stärkere Ausweisungspflicht für Speise-Eis. Geht es nach den Verbraucherschützern, sollen Eisdielenbetreiber ihre Kunden künftig besser darüber informieren, welche Inhaltsstoffe im Eis enthalten sind.

Für Klaus Müller, Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), ist „eine Frage von Klarheit und Wahrheit“. Grund genug für unsere Zeitung beim Betreiber der Halveraner Eisdiele Sole nachzufragen, was er von der Kennzeichnungspflicht hält.

Diese Kennzeichnungspflicht für Eisläden gilt nämlich bislang nur für potenziell Allergie auslösende Stoffe wie zum Beispiel Nüsse, und auch für Zusatzstoffe, zum Beispiel künstliche Farbstoffe. Doch was wäre, wenn in Zukunft exakte Angaben darüber gemacht werden müssten, wie viel Zucker, Sahne, Milch oder Kalorien in 100 Gramm Eis enthalten sind?

„Ich halte diese Idee für keine gute. Denn wenn hier für jede meiner 26 Eissorten eine Liste hängen würde, dann wäre der Thekenbereich voll davon. Wir stellen unser Eis selbst her und können ganz genau sagen, was drin ist und was nicht“, sagt Konstantinos Gkelos, der das Eiscafé Sole am Alten Markt seit drei Jahren mit seiner Verlobten Sandra Pavone betreibt.

Kennzeichnung schwer umsetzbar

Man beantworte den Kunden gerne Fragen zu Herstellung und Inhaltsstoffen, doch eine Liste sei auch nicht nur aus Platzgründen im Thekenbereich nicht praktikabel. „Man stelle sich vor, dass ein Kunde bei Hochbetrieb erst einmal jede Liste durchstöbert und auf Inhaltsstoffe prüft. Dafür hätten die dahinter wartenden Kunden wahrscheinlich wenig Verständnis.“

Eine Liste für Kunden, die über alle Zusatzstoffe jeder Eissorte informiert, hat Gkelos in seinem Café bereitliegen. „Die müssen wir laut Lebensmittelkontrolleur haben.“ Auf der Rückseite der Speisekarte sind Kennziffern von eins bis zehn abgedruckt. Diese infomieren über alle Allergene und Zusatzstoffe, die im Sole-Eis enthalten sind. Welcher Zusatzstoff in welcher Sorte steckt, darüber gibt die Ziffer in der Karte Auskunft, die neben der jeweiligen Eissorte aufgeführt wird.

„Dass Kunden genau wissen möchten, was in unserem Eis enthalten ist, erleben wir immer wieder. Vor allem die Nachfragen bezüglich Laktose haben stark zugenommen. Wir nehmen uns gerne die Zeit dafür“, sagt Gkelos. Generell gilt bei Sole: Fruchteis wird stets ohne Laktose hergestellt, das Eis ist größtenteils glutenfrei und an Stellen, „wo ich auf einen Farbstoff verzichten kann, verzichte ich auch darauf“.

Auf die Herstellung kommt es an

Zucker-, Milch- und Kaloriengehalt des Eises hänge auch von der Zubereitung ab, sagt Gkelos, der, bevor er das Sole eröffnete, in Eisdielen in Italien mitarbeitete und zudem bei einem Kurs in München ein Zertifikat zur handwerklichen Herstellung von Speise-Eis erlangte. „Ich habe schon 55 verschiedene Eissorten hergestellt, zum Beispiel mit den Geschmacksrichtungen Bier, das war beim Handwerkerfrühschoppen, salziges Karamell und Lakritz.“