Trockenheit: "Das dicke Ende wird kommen"

Halver - Die lang anhaltende Trockenheit mit wenig bis gar keinen Niederschlägen setzt nicht nur Landwirten in Nord- und Ostdeutschland zu. Auch in Halver rechnen Bauern mit Trockenschäden.

„In der Ennepe ist kaum noch Wasser, aus den Drainagen kommt keines mehr und es ist auch nichts mehr im Boden“, sagt Michael Loitz, 2. Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes.

An den Südseiten der Felder könne man an der braunen Verfärbung des Grases schon erste Trockenschäden erkennen. Wegen des trockenen Wetters drohten Gras und Klee zu vertrocknen, deswegen hätten Loitz und auch andere Halveraner Landwirte das Gras als Notschnitt abgemäht. „Wir werden sehen, wie lange es noch trocken bleibt, aber das dicke Ende wird wohl kommen.“

Zu früh, um Schäden abzuschätzen

Für eine Bilanz sei es noch zu früh, sagt Ulrich Brinckmann, 2. Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbands, dessen Hof in Iserlohn liegt. „Das Wetter ist für den Juli ein stückweit unnormal.“ Mit dem Abernten liege man also etwas vor der Zeit. Mit der Gerste werde man in dieser Woche durch sein, in etwa zwei bis drei Wochen auch mit Roggen, Weizen und Triticale. Unter der langen Trockenperiode mit wenig bis gar keinem Regen hätten viele Ackerfrüchte zu leiden, wie groß das Ausmaß von Trockenschäden ausfalle, lasse sich derzeit aber noch nicht abschätzen, sagt Brinckmann: „In nördlichen Regionen ist es mit Sicherheit schlimmer als hier, da sind wir hier noch im gelobten Land.“

Ganz so hoch greift Loitz zwar nicht in seinem Urteil, aber im Vergleich mit Kierspe und Meinerzhagen etwa – um im Märkischen Kreis zu bleiben – sei man in Halver in puncto Trockenheit noch gut bedient. „Wir sind im Moment noch am Anfang der Trockenheit, die Auswirkungen werden wir erst in vier bis sechs Wochen sehen.“

Durchschnittliche Ernte bei Wintergerste

Die Feldfrüchte werden unterschiedlich von der Trockenheit beeinflusst. Die Wintergerste etwa hatte eine lange Zeit zum Reifen, entsprechend hat Ulrich Brinckmann bisher auch noch keine Trockenschäden festgestellt. „Es ist noch zu früh zum Jammern.“ Das Korn sei reif und trocken und müsse auch nicht nachgetrocknet werden.

„Die Gerste überrascht eigentlich, die Ernte ist gar nicht so schlecht.“ Mit 7,5 Tonnen pro Hektar lägen die Erträge im Durchschnitt. „Wir haben zwar kein Rekordjahr, was die Ernte angeht, aber man muss dann auch mit dem, was man hat, zufrieden sein.“

Auch Loitz glaubt, dass sich die Schäden bei der Gerste in Grenzen halten. „Wir haben da keine großen Einbußen, aber dem Weizen fehlt das Wasser schon.“ Es sei nämlich für die Dicke der Körner ausschlaggebend. „Wir werden dann nur kleine Schmachtkörner haben“, lautet Loitz’ Prognose.

Beim Mais müsse man noch abwarten. Bisher seien die Pflanzen noch klein – etwa einen Meter hoch – und hätten weniger Wasser benötigt. Das bleibe aber nicht so. „Wenn sie jetzt kein Wasser kriegen, werden wir auch hier Trockenschäden haben.“ Aber auch hier gilt: Das Ausmaß der Schäden könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen.

Gut ist das Wetter nur zum Heumachen, für das man idealerweise drei bis vier trockene Tage am Stück benötigt. „Sonst ist das schon mal mit Stress verbunden, aber durch eine ganze Woche schönes Wetter hatten wir keine Hektik beim Heumachen“, sagt Loitz. Mit dem Heu seien die Halveraner alle sehr gut „reingekommen“ und nun auch fertig.