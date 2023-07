Stadt erhält Förderung für die OGS

Von: Kerstin Zacharias

Die Stadt Halver erhält Landesmittel für die verschiedenen Angebote im offenen Ganztagsschulbetrieb. Insgesamt kommen so über 300 000 Euro zusammen. © Florian Hesse

Mehr als 600 000 Euro für die verschiedenen Angebote des Ganztagsbetriebs gehen an die Schulträger.

Gute Nachrichten für die Stadt Halver und die Gemeinde Schalksmühle: Beide Kommunen erhalten als Schulträger Landesmittel für die verschiedenen Angebote des Ganztagsbetriebs. Wie aus einer Mitteilung der Bezirksregierung Arnsberg hervorgeht, belaufen sich die Zuwendungen des Landes für das Schuljahr 2023/24 landesweit auf mehr als 121 Millionen Euro – sowohl für den Primarbereich als auch für Schulen der Sekundarstufe. Für Halver bedeutet dies: Die Stadt im Grünen darf sich insgesamt über knapp 300 000 Euro freuen.

Stadt Halver

Wie aus dem Zahlenwerk hervorgeht, gibt es 209 363 Euro für die zwei OGS-Schulen in Halver, die 177 Plätze vorhalten. 53 063 Euro davon sind für die Plätze mit erweitertem Betreuungsbedarf vorgesehen, von denen der Schulträger 27 Plätze vorhält. Darüber hinaus gibt es eine Betreuungspauschale in Höhe von 37 500 Euro, sodass sich die Gesamtförderung für den Primarbereich auf 246 863 Euro beläuft. Im Bereich der Sekundarstufe profitiert die Stadt Halver ebenfalls: Im Rahmen des Programms „Geld oder Stelle“ erhält die Stadt Zuwendungen in Höhe von 52 132,40 Euro – 25 300 für die Halbtagsschulen, 26 832,40 Euro für die gebundene Ganztagsschule.

Schalksmühle

Und auch die Volmegemeinde profitiert: Laut Förderbescheid erhält Schalksmühle fürs kommende Schuljahr 308 118 Euro für den Primarbereich. 293 118 Euro davon entfallen auf die beiden OGS-Schulen, die 162 Plätze vorhalten. 149 742 Euro davon gibt es für die Plätze mit erweitertem Förderbedarf, von denen es in der Gemeinde 59 Plätze gibt. Die Betreuungspauschale beläuft sich auf 15 000 Euro. Darüber hinaus erhält die Gemeinde aus dem Programm „Geld oder Stelle“ 52 000 Euro für die gebundene Ganztagsschule.

Primarbereich

Wie es in der Mitteilung der Bezirksregierung heißt, kommt ein Großteil der Fördergelder in Höhe von rund 110 Millionen Euro der Weiterentwicklung des Angebotes an den 583 offenen Ganztagsschulen mit mehr als 65 000 Plätzen im Land zugute. Zusätzlich stellt das Land den Schulen, wie in den Vorjahren, rund 312 Stellen für Lehrkräfte für den offenen Ganztag zur Verfügung. Für weitere Betreuungsangebote an Primarschulen vor und nach dem Unterricht stehen darüber hinaus mehr als 678 000 Euro aus den Förderprogrammen „Schule von Acht bis Eins“, „Dreizehn plus“ oder „Silentien“ bereit.

Sekundarbereich

Für die Angebote in der Sekundarstufe I hat das Land über das Programm „Geld oder Stelle“ für Ganztagsschulen und Schulen mit Halbtagsbetrieb zusätzlich rund elf Millionen Euro bereitgestellt. Damit wird an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht eine pädagogische Übermittagsbetreuung gewährleistet. Ebenso werde ein ergänzendes außerunterrichtliches Ganztags- und Betreuungsangebot ermöglicht. Die Schulen können eigenständig entscheiden, ob sie Stellen für Lehrkräfte oder Geldmittel beantragen.