Halver - Gratis-Grundstücke für Wohnungsbau? Das fordert die SPD Halver in einem Antrag.

Die SPD schlägt vor, die städtischen Grundstücke Bahnweg 4 und 8 an einen Investor beziehungsweise Investoren zu verschenken. Voraussetzung dafür sei, dass auf den Grundstücken sozialer Wohnungsbau umgesetzt werde.

Einen entsprechenden Antrag bringt die SPD-Fraktion am Mittwoch in die Sitzung des Hauptausschusses sein. Der soziale Wohnungsbau sei wichtigstes Instrument, um auch finanziell schlechter gestellte Bevölkerungsschichten im Wettbewerb um bezahlbaren Wohnraum zu unterstützen, begründet Fraktionsvorsitzender Martin Kastner den Vorstoß.

Seit vielen Jahren sei in Halver in diesem Bereich zu wenig geschehen. Die Gründe hierfür seien vielschichtig, aber durch einen deutlichen Vorteil beim Grundstückserwerb könne hier seitens der Stadt gegengesteuert werden. Die zentrale Lage, die gute Verbindung zu Einkaufsmöglichkeiten und Schulen seien am Bahnweg gegeben und der Standort somit auch für Familien ohne eigenes Auto gut geeignet.