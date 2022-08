175 Ukrainer leben in Halver

Seit einem halben Jahr herrscht Krieg in der Ukraine. Er trifft die Zivilbevölkerung mit voller Härte. Und für viele Menschen führt offenbar noch kein Weg zurück.

Halver - Seit Beginn des russischen Überfalls auf das Nachbarland sind es bislang 182 Kriegsvertriebene, die Zuflucht in Halver gesucht und gefunden haben, sagt auf Anfrage unserer Zeitung Thomas Gehring, als Fachbereichsleiter Bürgerdienste zuständig für die Organisation und Unterbringung. Und anders als zunächst vielfach angenommen sind die Menschen hier geblieben. Lediglich sieben von ihnen seien in die Ukraine zurückgekehrt oder weitergereist.

Damit geht es um 175 zusätzliche Bürger, die zurzeit ein Dach über dem Kopf, unter Umständen einen Platz in der Schule und medizinische Versorgung brauchen. Und bislang habe das offenbar geklappt, so Gehrings Bilanz nach einem halben Jahr. Es habe sich gezeigt, dass Netzwerke in Halver funktionieren und sich auch dynamisch erweitern: „Die Stadtgesellschaft hat Solidarität gezeigt.“



Bemerkenswert aus seiner Sicht sei, dass der allergrößte Teil der Kriegsvertriebenen privat aufgenommen worden sei. 150 von ihnen haben Wohnraum gefunden auf private Angebote hin. Von städtischer Seite her stand Wohnraum zur Verfügung im früheren Hotel Frommann, im Stadtwerke-Gebäude, an der Frankfurter Straße und am Bahnweg, und dieser würde noch gebraucht, je länger der Krieg dauert. Doch die Bereitschaft aus der Bürgerschaft, Menschen aufzunehmen, habe dazu geführt, dass man nicht auf mögliche Notunterkünfte habe zurückgreifen müssen.



Entsprechende Notfallszenarien seien vorbereitet gewesen auch für die Annahme, dass deutlich mehr Flüchtlinge hätten aufgenommen werden müssen. Kurz nach Kriegsbeginn hatte noch eine Zahl von 500 Flüchtlingen für Halver im Raum gestanden, was die Stadt dann vor deutlich größere Herausforderungen gestellt hätte.



Weiterer Faktor des geräuschlosen Miteinanders gewesen sei zum anderen, dass es „mit den Schulen sehr gut geklappt hat“, wie Gehring im Rückblick feststellt, Kinder und Jugendliche seien in die Klassenverbände integriert worden. Etwa 45 Schüler besuchen zurzeit Halveraner Schulen. Aber auch Bürgerzentrum und Denkhof als Anlaufstellen hätten dabei eine wichtige Arbeit geleistet, ebenso die Sprachkurse, die im Bürgerzentrum, dem Denkhof und Treffpunkt Move regelmäßig angeboten würden, wie Gehring weiter sagt,



Kritikpunkt aus Sicht des Fachbereichsleiters ist allerdings eine überbordende Bürokratie, die Reibungsverluste in den Verwaltungen verursache und zudem für die Menschen in ihrer Not auch überhaupt nicht verständlich sei. Das betreffe zum Beispiel den Rechtskreiswechsel zwischen zuständigen Behörden wie Jobcenter und Sozialamt oder auch der Wechsel im Aufenthaltsstatus nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis durch das Ausländeramt. Solche Vorgänge seien in der Praxis den Betroffenen nur schwer vermittelbar.



Am Ende führt das zu einem interessanten Nebenaspekt: Die offenen Treffen für Halveraner und Kriegsvertriebene an jedem zweiten Donnerstag im Bürgerzentrum (14 bis 16 Uhr) seien mit rund 20 Teilnehmern ausgesprochen gut frequentiert, sagt die Leiterin des Zentrums, Claudia Wrede. Die Fragen dort drehten sich vielfach um Formulare, Zuständigkeiten und Behörden.