Halver: Sondertermin für Grünabfall

Antwort auf CDU-Antrag

+ © Hesse Grünabfälle werden am Baubetriebshof von April bis Oktober angenommen. Außerhalb dieser Zeit steht der Winterdienst im Mittelpunkt. © Hesse

Halver - Die CDU-Fraktion beantragte in der vergangenen Woche eine Verlängerung der Annahmezeiten für Grünabfälle am Baubetriebshof Halver an der Elberfelder Straße. Bürgermeister Michael Brosch kann dem „jährlichen Wunsch“ der CDU nach einem Annahmezeitraum über den Monat Oktober hinaus nicht nachkommen.