Stadt im MK sieht Winter entspannt entgegen - Konzept für Energieeinsparung in Planung

Von: Sarah Lorencic

Wie kann eine Kommune Energie sparen? Diese Frage wird in dieser Woche im Rathaus beantwortet. © Christin Klose/dpa-tmn

Noch ist es Sommer und die Mitarbeiter der Verwaltung im Rathaus vermehrt im Urlaub. In dieser Woche will sich die Verwaltung zusammensetzen und überlegen, wo man wie Energie sparen kann.

Halver – Bürgermeister Michael Brosch und Beigeordneter und Kämmerer Simon Thienel sind an diesem Montag wieder gestartet. So wie der Urlaub endet, kommt auch die kalte Jahreszeit. Und die könnte besonders kalt werden. Nicht nur in Privathaushalten, auch im öffentlichen Sektor wird angesichts steigender Energiekosten und einer ungewissen Versorgungslage nach Einsparpotenzialen gesucht.

Eine Sprecherin des Städtetages NRW kündigte an, die Kommunen wollten in den nächsten Wochen Konzepte für Einsparmöglichkeiten vorlegen. So hat es auch Halver in der kommenden Woche vor, wie Michael Brosch auf Nachfrage unserer Redaktion sagt. Verwaltungsintern wolle man sich auf Einsparmöglichkeiten verständigen.



Möglich wären folgende Optionen, die erste Kommunen vorgeschlagen haben, aber mitunter keine breite Zustimmung erhalten:



bestimmte Straßenlaternen und Ampeln nachts ausschalten



Verzicht auf warmes Wasser in Rathäusern, Museen und Sporthallen,

Klimaanlagen und die Wassertemperatur in Schwimmbädern herunterregeln

Lüftungen ausschalten

auf Außenbeleuchtung von historischen Gebäuden verzichten

schneller auf LED umrüsten

während der Heizperiode Absenken der Temperatur in öffentlichen Gebäuden und Schulen.

neben den Vorschlägen, die vergleichsweise schnell umgesetzt werden können, gibt es auch mittelfristig umsetzbare Ideen. Dazu gehört beispielsweise, auf deutlich mehr öffentlichen Gebäuden die Dächer für Solaranlagen zu nutzen.

Welche Ideen Halver davon nutzt oder selber hat, bleibt noch abzuwarten. Klar ist jedenfalls, sagt Michael Brosch, dass auch Halver in der Pflicht ist, den Verbrauch zu reduzieren. „Wir müssen mit einem guten Beispiel voran gehen.“ Immerhin handelt es sich um ein gesamtgesellschaftliches Problem.



Zumindest wirtschaftlich abgesichert ist Halver jedenfalls, wie Brosch sagt. Statt teurer wird Gas in den kommenden Jahren sogar günstiger. Halver hat günstige Verträge abgeschlossen und das für eine Laufzeit von mehreren Jahren. Erst wenn der Lieferant pleite gehen sollte, könnte es Probleme geben, was Brosch bei dem Energielieferanten derzeit nicht befürchtet. Alle anderen Probleme würden nicht den Endkunden treffen.



„Aber nur weil wir wirtschaftlich abgesichert sind, können wir nicht weitermachen wie bisher“, sagt das Stadtoberhaupt deutlich. Bei den Planungen in der kommenden Woche laste aber wenigsten kein Druck auf der Verwaltung, wie in manch anderen Städten mit auslaufenden Verträgen. „Das macht uns entspannter.“