Bürgerbus nimmt wieder Betrieb auf - mit einer Ausnahme

Halver – Nach vielen Wochen des Stillstands nimmt der Bürgerbusverein Halver am Montag, 25. Mai, seinen Fahrbetrieb wieder auf.

Allerdings mit kleinen Einschränkungen: So werde die Schullinie bis zu den Sommerferien noch nicht gefahren, da die Schüler an wechselnden Tagen zur Schule müssen. Außerdem wird nur die Morgenlinie, also von 8.45 Uhr bis 12 Uhr nach Fahrplan gefahren, die Nachmittagslinie bleibe bis auf Weiteres außen vor.

Keine Beschränkung der Fahrgastzahl notwendig

„Wie es mit der Beförderung von Kindergartenkindern weitergeht, nachdem die Einrichtungen wieder geöffnet haben, müssen wir noch beraten“, sagt Vorsitzender Klaus-Peter Viehbahn. Grundsätzlich seien die Vorschriften für den öffentlichen Personennahverkehr natürlich auch im Bürgerbus zu beachten. Die Fahrgäste müssen einen Mund-Nasenschutz tragen.

Dadurch sei aber auch keine Beschränkung der Fahrgastzahl notwendig. Wenn eine Hilfestellung beim Ein- oder Aussteigen benötigt wird, müssen die Fahrer einen Atemschutz anlegen.

„An den Haltestellen ist darauf zu achten, dass der Sicherheitsabstand eingehalten wird, also erst steigen die Fahrgäste aus und dann können neue Fahrgäste den Bus betreten“, erklärt Viehbahn, der für weitereInfos unter Tel. 0 23 53/1 20 93 und 01 75/9 89 00 52 zur Verfügung steht