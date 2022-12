Problem mit Baugebiet: Sondersitzung des Rates?

Von: Florian Hesse

Teilen

Wie positioniert sich Halver gegenüber der Bezirksregierung, was die Neubaugebiete angeht? Das möchte die CDU wissen. © Florian Hesse

Wie positioniert sich Halver gegenüber der Bezirksregierung, was die Neubaugebiete angeht? Das möchte die CDU wissen.

Halver - Die CDU-Fraktion im Halveraner Rat hat am Freitag vor Weihnachten noch kurzfristig für den Januar eine Sondersitzung des Rates zur Problematik des Neubaugebiets Schillerstein/Herksiepe beantragt. Im Kern geht es um die Bewertung der Rechtslage, wie die zusammenhängenden Flächen planungsrechtlich realisiert werden können.

„Wir halten eine Beratung zum Planungsstand der Baugebiete Herksiepe und Schillerstein für dringend erforderlich. Es ist zeitnah eine fachliche Analyse der Situation notwendig“, heißt es im Antrag, den Fraktionsvorsitzender Marvin Schüle an Bürgermeister Michael Brosch und Kämmerer Simon Thienel übermittelt hat.



Beschlussvorschlag

Seine Bitte: Der Rat solle in dieser Sitzung die Beauftragung eines juristischen Gutachtens beschließen. Da der Paragraf 13b des Baugesetzbuchs eine neue Rechtsthematik umfasse und auch nur bis Ende 2024 gelte, sei es unabdingbar, eine damit erfahrene Kanzlei zu beauftragen, so Schüle, der in seinem Schreiben auch eine erfahrene Kanzlei benennt, die in Rechtsangelegenheiten bezüglich Paragraf 13b große Sachkunde aufweise. Das Gutachten solle daher drei zentrale Fragen beantworten:

Ist die Entwicklung der geplanten Vorhaben Herksiepe und Schillerstein nach Paragraf 13b BauGB rechtskonform?

Welche Einflussmöglichkeiten hat die Bezirksregierung bei einem Verfahren nach Paragraf 13b und einem konventionellen Verfahren?

Welche Erfolgsaussichten bestehen für die Anwohner bei einer Normenkontrollklage?

Das Gutachten solle umgehend beauftragt werden, um den Ratsmitgliedern rechtzeitig zu ermöglichen, die für Ende Januar angekündigte Entscheidung der Bezirksregierung in dieser Sache besser bewerten zu können.



Auch aus der Fraktion der Grünen war kurz vor den Feiertagen ein entsprechender Vorstoß gekommen. Die Fraktion hatte eine kurzfristige Sitzung des Arbeitskreises Schillerstein/Herksiepe beantragt, um die genaue Rechtseinschätzung der Verwaltungsspitze zum Thema zu erfahren.



Baugesetzbuch

Beide Neubaugebiete sollen nach Beschlusslage des Rates nach der genannten Bestimmung des Paragrafen 13b des Baugesetzbuches entwickelt werden, der ein beschleunigtes Verfahren mit einer nachträglichen Änderung des Flächennutzungsplanes erlaubt. Bis Ende 2024 müsste für die Flächen ein Satzungsbeschluss erfolgt sein.



Diese Frist setzt der Gesetzgeber im Verfahren – und zwar mit dem Ziel, den Kommunen die Möglichkeit zu eröffnen, schnell Wohnraum zu schaffen, ohne durch regionalplanerische Festlegungen ausgebremst zu werden. In vergleichbarer Weise war auch das Baugebiet Schmittenkamp realisiert worden.



Zeitverzug

Rückt die Stadt aber vom Paragrafen 13b ab, könnte eine Reihe von Problemen entstehen. Darauf hatte kurz nach der Dezembersitzung des Rates bereits die Vorsitzende des Planungsausschusses, Martina Hesse (CDU), aufmerksam gemacht. Wartet die Stadt in einem normalen Bebauungsplanverfahren auf die Zustimmung des Regierungspräsidiums, würde sich das Verfahren vermutlich über Jahre hinziehen. Und nicht zuletzt: Der Bereich östlich Falkenstraße ist in der übergeordneten Landes- und Regionalplanung nicht als Siedlungsfläche enthalten.



Sie sehe die Gefahr, so die Vorsitzende des Fachausschusses, dass dann lediglich eine deutlich reduzierte Fläche überplant werden könnte. Für potenzielle Bauherren mindere sich damit die Chance, an eines der Grundstücke zu kommen. Für die Stadt Halver selbst bestehe das Risiko, dass sie einen millionenschweren Erwerb von Flächen getätigt hätte, die sie anschließend nicht als bebaubare Flächen veräußern kann.



Fristen

Für Ende Januar, so hatten Brosch und Thienel bei einem Gespräch am 19. Dezember in Erfahrung gebracht, könnte sich die Bezirksregierung möglicherweise genauer zum Halveraner Vorhaben positionieren. Wunsch der Halveraner Politik ist nun, zu erfahren, mit welcher Rechtsposition die Verwaltung in Arnsberg auftreten will.



Die zeitlichen Abläufe zur Terminierung der Sondersitzung und juristischen Bewertung jedenfalls werden eng. Die Ladungsfrist beträgt laut Geschäftsordnung im Regelfall zehn volle Tage vor der Sitzung. In dringenden Fällen kann sie auf drei volle Tage abgekürzt werden. Beantragen kann eine Sitzung entweder eine Fraktion oder alternativ ein Fünftel der Mitglieder des Rats.