Bereit für den Blackout: Stadt im MK trifft Vorkehrungen

Von: Florian Hesse

Probelauf für die Heizungen, die im Notfall in Oberbrügge zum Einsatz kommen könnten. © Haberland

Dieselheizungen, Stromaggregate, bauliche Vorkehrungen, sichere Datenleitungen, Essensbevorratung, Feldbetten.

Halver - Die Vorbereitungen auf einen möglichen Ausfall von Strom- und Gasversorgung laufen in der Stadt Halver ohne großes Aufsehen, aber an vielen Stellen. Im Oberbrügger Bürgerhaus entsteht für den Ernstfall eine Wärmeinsel für 150 Menschen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass man auf den verschiedenen Ebenen auf ein solches Ereignis reagieren muss, ist allerdings gering. Öffentlich einsehbar sind auf der Seite der Bundesnetzagentur die Indikatoren zur Gasversorgung: Verbrauch temperaturbereinigt, Füllstände, Situation in den Nachbarländern und Beschaffung von Regelenergie? Alle Zeiger stehen auf „stabil“. Abweichend ist nur die Temperaturprognose mit „angespannt“. Entwarnung meldet die Agentur auch für die Lage beim Strom: „Ein großflächiger Blackout ist äußerst unwahrscheinlich. Das elektrische Energieversorgungssystem ist mehrfach redundant ausgelegt.“ Will heißen: Teilweise Netzausfälle können überbrückt werden.



Trotzdem wird an der Infrastruktur gearbeitet für das konkrete Ausfallszenario wie auch für andere Ereignisse wie beispielsweise ein erneutes Hochwasser, wie es im Juli 2021 der Fall war. Betroffen war dort massiv der Ortsteil Oberbrügge. Dort entsteht zurzeit eine „Wärmeinsel“.



„Remko ATK 25 – mobile Heizkanone mit Abgasanschluss und Ölbrenner“ lautet die Typbezeichnung zweier mobiler Heizungsanlagen, die vor dem Oberbrügger Bürgerhaus zum Einsatz kommen könnten. 25 Kilowatt Heizleistung bringt jedes der Geräte. Dazu werden Fensterscheiben ersetzt durch Holzpaneele, in die ein 30 Zentimeter großes Loch geschnitten wird, um die Schläuche für Warmluft nach innen zu führen. Sollte es nötig sein, könnte das auch für den Bereich der Turnhalle passieren.



Um die Wärmeinsel energetisch weiter autark zu machen, wird auch die Stromversorgung mitgedacht. Aufgestellt wird auch ein mit Diesel betriebenes Notstromaggregat – Leistung 60 Kilovoltampere, gleichbedeutend mit 60 Kilowatt – , mit dem das Gebäude im Notfall mit Energie versorgt werden kann. Damit das funktioniert, muss allerdings die Hauptverteilung umgebaut werden, um den Strom des mobilen Kraftwerks anstelle von Netzstrom einspeisen zu können, wie Michael Schmidt, Leiter des Fachbereichs Bauen und Wohnen, auf Anfrage erläutert. Damit die Geräte auch laufen, ist eine weitere Einrichtung erforderlich – eine kleine Tankanlage, Volumen: rund 300 Liter Diesel.



Das allein reicht aber für die Unterbringung von Menschen nicht aus. Das DRK Halver nimmt bei seinen Vorbereitungen etwa „1 Prozent der Gesamtbevölkerung“ als Größenordnung ins Visier, das bedeutet rund 150 Menschen, die dort zu versorgen wären. 120 von 200 beim DRK bevorrateten Feldbetten sollen für Oberbrügge zunächst bereitgestellt werden.



„Wir haben Essen für 1000 Menschen in den Truhen“, sagt Rotkreuzleiter Werner Neuhoff im Gespräch mit dem Allgemeinen Anzeiger. Gekocht werde dann in der Unterkunft an der Thomasstraße. Auf Lager ist Dosenbrot mit zehn Jahren Haltbarkeit, und wenn Neuhoff von 40 Dosen Suppe spricht, sind Fünf-Liter-Dosen gemeint. Aufgewärmt wird in einem Konvektomaten, ein weiterer steht auf der Beschaffungsliste. Größenordnung: rund 25 000 Euro. Wahrscheinlich wird das Essen nicht gebraucht. Schlecht wird es aber auch nicht. Die Versorgung übernimmt das Rote Kreuz auch in anderen Krisenfällen, und als in Altena der Wald brannte, waren es spontan 900 Portionen warmes Essen für die Einsatzkräfte, die zubereitet werden mussten.



Um beim Eintreten eines Worst-Case-Szenarios handlungsfähig zu bleiben, muss sich auch das DRK selbst katastrophenfest aufstellen. Das funktioniert mithilfe von Stadt und Feuerwehr. Sowohl das Rathaus wie die benachbarte DRK-Unterkunft sind beziehungsweise werden umgestellt auf eine mögliche Notstromversorgung über das Aggregat, das für die Feuerwehr kürzlich beschafft worden war und das Platz zwischen den Gebäuden finden würde.



Die Feuerwehr selbst wird in Kürze von der Stromversorgung her autark sein. Vorgesehen ist nach Informationen des AA, dass im Gebäude selbst ein Notstromaggregat vorhanden sein soll. Bis dahin könnte bei Engpässen auch das Technische Hilfswerk für Strom im Gerätehaus des Löschzugs Stadtmitte an der Thomasstraße sorgen.



Rathaus und Gerätehaus gelten dabei als die Krisenzentren in Halver, die miteinander vernetzt sein müssen. Damit muss nicht nur die Stromversorgung der IT, sondern auch die Kommunikation weiter funktionieren. Eine Dringlichkeitsentscheidung über 150 000 Euro muss noch bewilligt werden für die Verlegung einer Datenverbindung, die kurzfristig zwischen den Gebäuden hergestellt werden soll, zum Teil in offener Bauweise, zum anderen grabenlos.



Die Kosten, die mit diesen Maßnahmen auf die Stadt zukommen, lassen sich noch nicht abschließend beziffern. Kämmerer Simon Thienel geht von einem „niedrigen sechsstelligen Betrag“ aus. Haushaltstechnisch machen sich die Kosten zunächst nicht direkt bemerkbar. Wie auch bei den zusätzlichen Ausgaben in Folge der Corona-Krise dürfen sie „eingefroren“ werden. Finanziert werden sie aus Krediten, die den Haushaltsausgleich zwar nicht gefährden, aber dennoch abbezahlt werden müssen.