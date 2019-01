Halver plant großes Fest zum 50-jährigen Stadtjubiläum

+ © Spies Die Stadt Halver wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Am 1. Januar 1969 wurde aus der Gemeinde Halver eine Stadt. © Spies

Halver - Mit einem zweitägigen Fest am 7. und 8. September will die Stadt Halver ihr 50-jähriges Stadtjubiläum begehen. Die Vereine der Stadt sollen das Fest rund um das Rathaus tragen, „ein Fest von Halveranern für Halveraner“, wie Bürgermeister Michael Brosch sagt. Wer sich daran beteiligen möchte oder Ideen zur Ausgestaltung hat, ist bereits am Montag, 21. Januar, im Kulturbahnhof willkommen.