Raser stellt Rekord auf - innerhalb geschlossener Ortschaft im MK

Die Polizei erwischte einen Raser in Halver-Oberbrügge.

Halver - Die Polizei führte mittags eine Geschwindigkeitskontrolle in einem Örtchen im Märkischen Kreis. Dort wurde der Tages-Rekord aufgestellt.

Wie die Polizei im Märkischen Kreis berichtet, postierten sich die Beamten am Montagmittag zwischen 11.30 und 15 Uhr an der Volmestraße (B54) in Halver-Oberbrügge.

Erlaubt ist dort nur Tempo 50. In der Zeit der Geschwindigkeitsüberwachung wurden 1.031 Fahrzeuge kontrolliert. Jeder achte war zu schnell.

122 Fahrzeugführer müssen mit einem Verwarngeld rechnen. Zehn Autofahrer erhielten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Den Tagesrekord stellte ein Autofahrer auf, der mit Tempo 99 erwischt wurde.

Ihn erwarten nun ein Bußgeld von 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.