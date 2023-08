Flächenplan: Die Stadt räumt auf

Von: Florian Hesse

An neun Stellen soll der Flächennutzungsplan bereinigt werden. Vorgestellt wird das Projekt in einer Bürgerversammlung im September. © Stadt Halver

Eine Reihe von ausgewiesenen Siedlungsflächen soll zurückgenommen werden.

Halver – Die Stadt Halver räumt ihren ausgewiesenen und genehmigten Bestand an Wohnbauflächen auf. An insgesamt neun Lagen, verteilt auf das gesamte Gebiet der Kernstadt und auf Oberbrügge-Ehringhausen, sollen nicht benötigte Fläche aufgegeben werden.



„Mit der 15. Änderung des Flächennutzungsplans sollen insgesamt 12,21 Hektar Siedlungsflächen auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung zurückgenommen werden“, heißt es in der Begründung zur 15. Änderung des Flächennutzungsplans. Ziel ist es, auf der anderen Seite Luft zu schaffen, um konkrete Vorhaben umsetzen zu können. Als übergeordnete Behörde hält das Regierungspräsidium Arnsberg ein Auge darauf, dass der Verbrauch an Flächen möglichst minimiert wird. Denn angesichts der ausgewiesenen Flächen hätte Halver rechnerisch einen Überhang. Wer sich genauer informieren möchte, hat dazu Gelegenheit bei einer Bürgerversammlung oder durch persönliche Einsichtnahme » Infobox



Konkret geht es um



2,7 Hektar am Steinbachhang nördlich der Ortslage Steinbach

0,3 Hektar am Memelweg

0,5 Hektar am im Bereich Schwarzenbach

0,7 Hektar an der unteren Mühlenstraße

0,8 Hektar im BereichWinkhof

0,7 Hektar nahe Ober Herweg

1,5 Hektar Am Hägelchen

4,4 Hektar an der Quabecke in Oberbrügge

0,6 Hektar in der Vömmelbach

Alle in diesen Teilbereichen aktuell dargestellten Wohnbauflächen oder gemischte Bauflächen stünden nach aktueller Einschätzung für eine Baugebietsentwicklung nicht mehr zur Verfügung oder könnten aus anderen Gründen mittelfristig nicht entwickelt werden, so die Darstellung aus dem Fachbereich. Sie würden daher im Zuge der 15. Änderung des Flächennutzungsplans in Flächen für die Landwirtschaft, Grünflächen oder Waldflächen umgewandelt.

Insgesamt ziele das Flächenmonitoring auf die Stärkung und Sicherung der Siedlungsschwerpunkte, auf der anderen Seite aber auch auf den Schutz bestehender Landschaft und Freiräume, wie es heißt.



Bürgerversammlung und Einsichtnahme Am Donnerstag, 14. September, um 18.30 lädt die Stadt Halver zu einer Bürgerversammlung zum Thema in den Ratssaal, Thomasstraße 18, ein. Außerhalb dieser Versammlung ist jedem Interessierten Gelegenheit gegeben, sich in der Zeit vom 17. August bis 18. September während der Öffnungszeiten im Verwaltungsgebäude Von-Vincke-Straße 26, Besprechungszimmer, über die Ziele und Zwecke der Planung zu informieren, diese mit der Verwaltung zu erörtern und sich zur Planung zu äußern. Die Planunterlagen sind ferner im Internet auf der Seite der Stadt Halver (Bauleitplanung - Stadt Halver) zu finden.