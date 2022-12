Wechsel an der Spitze der größten Kita in Halver steht bevor

Von: Monika Salzmann

Teilen

Petra Gelhart mit ihrem Nachfolger Christian Tide. © Salzmann, Jakob

Neues im DRK-Kindergarten Juno

Halver - Derzeit leiten Petra Gelhart und Christian Tide gemeinsam die größte Kita in Halver. Sie bilden eine Doppelspitze in der DRK-Kita Juno. Ende Januar findet dann der Wechsel statt: Petra Gelhart geht in den Ruhestand. Schon jetzt gab es eine große Weihnachts- und Abschiedsfeier.

Im Rahmen eines weihnachtlichen Winterzaubers auf dem Außengelände der Einrichtung verabschiedete die DRK-Kinderwelt juno - Familienzentrum Halver am Freitag ihre langjährige Einrichtungsleiterin C die Ende Januar in den Ruhestand geht.



Das einladende Ambiente des ersten Winterfests mit allen Gruppen, zu dem sich 320 Kinder, Eltern und Großeltern angemeldet hatten, bot der (vorgezogenen) Verabschiedung einen stimmungsvollen Rahmen. Mit Blick auf Corona hatte sich die Einrichtung im Vorfeld für ein Fest im Freien entschieden. Nichtsdestotrotz gab es draußen und drinnen Angebote zum Mitmachen und Verweilen. Warmherzige Worte fanden sowohl Christian Tide, der seit 1. Oktober neuer Einrichtungsleiter in der Kindertagesstätte und dem Familienzentrum ist und derzeit mit Petra Gelhart eine Doppelspitze bildet, als auch Yvonne Waschke und Anita Behan aus der Geschäftsstelle der DRK-Kinderwelt in Lüdenscheid für die scheidende Einrichtungsleiterin.



Diese feierte am Freitag mit der vielköpfigen Kindergartenfamilie ihr letztes großes Fest und freute sich sichtlich über das gute Wetter zum Winterzauber. Gute Wünsche zum Anfang der Rente und Dank für die gute Zusammenarbeit standen im Mittelpunkt der kurzen Ansprachen. „Wir haben super gern mit dir zusammengearbeitet“, hieß es aus der Geschäftsstelle. Er habe sich nach „toller Vorarbeit“ ins gemachte Nest setzen können, lobte Christian Tide seine Vorgängerin. Seitens der Eltern überreichte Bianca Nockemann der scheidenden Einrichtungsleiterin ein Geschenk. Sangesqualitäten bewies das Kita-Team, das den Ohrwurm „Last Christmas“ eigens auf Petra Gelhart zugeschnitten hatte und zum Besten gab. Auch die Vorschulkinder zeigten sich von ihrer sangesfreudigen Seite.



Für Spiel, Spaß und Gaumenfreuden war beim Winterzauber auf dem mit Schneemännern und Kerzen im Glas winterlich herausgeputzten Gelände bestens gesorgt. Wer Lust hatte, konnte beim Schneeballwerfen seine Treffsicherheit unter Beweis stellen. Wer noch hübsche Geschenke in letzter Minute brauchte, konnte sich an einem kleinen Verkaufsstand mit allerlei Dekorativem, Nützlichem und Leckerem - darunter Apfelessig von den Apfelbäumen und Kräutersalz mit Kräutern vom Kindergartengelände - eindecken.



Die Mädchen und Jungen hatten fleißig mitgeholfen, den Verkaufsstand zu bestücken. Puppentheater, Schmink- und Bastelangebote rundeten das facettenreiche Angebot ab. Aufwärmen konnten sich die großen und kleinen Besucher in der Cafeteria, bei frischen Waffeln, Heißgetränken, Kürbissuppe und Würstchen vom Grill.