L 528: Neue Leitplanke im Kreuzungsbereich

Die Arbeiten an der Leitplanke Remscheider Straße/ Abzweigung Landesstraße 528 sind abgeschlossen. Im Auftrag von Straßen.NRW verbauten Mitarbeiter der Firma Steckel Metallbau (Holzwickede) eine neue, 26 Meter lange Leitplanke.

Halver - Auto- und Motorradfahrer, die am Dienstag auf der Remscheider Straße Richtung Hagen unterwegs waren, mussten sich vom frühen Morgen an bis in die Mittagszeit auf leichte Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen.

Der Grund dafür waren Arbeiten an einer Leitplanke, die der Landesbetrieb Straßen.NRW veranlasst hatte.

Drei Mitarbeiter der Firma Steckel Metallbau GmbH mit Sitz in Holzwickede entfernten zunächst entlang des 26 Meter langen Teilstücks die alte Leitplanke, die bei einem Unfall im Februar dieses Jahres stark beschädigt worden war. Im Anschluss wurden die neuen Leitplanken im Boden eingelassen und miteinander verschraubt, ehe die Poller inklusive Reflektoren mit den Metallteilen verbunden wurden.

Im Kreuzungsbereich der Remscheider Straße und der Landesstraße 528 waren für den Zeitraum der Bauarbeiten zwei Einsatzfahrzeuge postiert. Des Weiteren hatten die Mitarbeiter zu ihrem eigenen Schutz rote Pylonen aufgestellt, um ihren Arbeitsbereich zu sichern. Das Abbiegen auf die L 528 war für den Zeitraum der Arbeiten eingeschränkt möglich.