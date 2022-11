Halver ist gerüstet für den Winter

Von: Torben Niecke

Halvers Baubetriebshofleiter Klaus Ostermann vor den 300 Tonnen Salz, die für den Winterdienst, ab dem 1. November, bereitstehen. © Torben Niecke

Die Lager sind voll. Der Winter kann kommen. Klaus Ostermann, Leiter des Bauhofs Halver, sieht sich für den Winter gewappnet.

Halver - Ab dem 1. November beginnt am Bauhof Halver eigentlich die Zeit des Winterdiensts. Auch wenn die jetzigen Temperaturen noch lange keinen Schnee zulassen, muss ab dann alles für den Einsatz bereitstehen. Und das tut es. Mit 300 Tonnen Salz ist das Lager vor Ort gefüllt. „Das klingt zwar erst einmal sehr viel, aber wenn man sich die Fläche, die wir streuen, vor Augen hält, dann brauchen wir auch sehr viel Salz“, meint Ostermann.



Und bereits jetzt stehen auch schon zwei Fahrzeuge für den Ernstfall bereit. „Wir haben einen Unimog und einen Trecker, die für den Winterdienst ausgerüstet sind, die anderen kriegen wir innerhalb von 20 bis 30 Minuten fertig“, erklärt der Bauhofleiter. Da es sich bei den Fahrzeugen um Wechsellader handle, müsse man lediglich unter einen der Winterdienstaufsätze fahren und im Nu sei man bereit für den Einsatz.



Winterdienst bedeutet Bereitschaft für die Angestellten der Stadt. In wöchentlich wechselnden Schichten müssen sie bereits ab 4 Uhr bereit für den Einsatz sein. „Wir werden noch von drei Betrieben mit eigenen Fahrzeugen und einem Betrieb aus der Stadt mit einer Fußkolonne unterstützt“, so Klaus Ostermann vom Bauhof. Und diese Anzahl an Leuten braucht es in der Regel auch.



Sollte es anfangen zu schneien, ist der Streucontainer schnell auf einem der Fahrzeuge angebracht. © Torben Niecke

Doch kommt es auch zu Problemen. Zu viele an der Straße abgestellte Autos und unaufmerksame Autofahrer machen das Manövrieren mit den großen Fahrzeugen für die Fahrer teils zur Geduldsprobe, da sie das Räumen der Straße enorm erschweren würden.



Prognosen, was für einen Winter wir erwarten können, gibt Ostermann nicht. Doch hofft er auf einen nicht allzu harten Winter. Auf Extrem-Wetterlagen könne man verzichten.