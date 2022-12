2023 wird das „Jahr der Feuerwehr“ in Halver

Von: Florian Hesse

Der Neubau des Gerätehauses für den Löschzug Bommert in Halver-Anschlag schreitet voran (Archivbild). © Lorencic, Sarah

Die Stadt Halver investiert Millionen in die Freiwillige Feuerwehr.

Halver - 2023 könnte das „Jahr der Feuerwehr“ werden. Für den Spätsommer rechnet die Stadt damit, dass sowohl das neue Gerätehaus des Löschzuges Bommert in Anschlag wie auch der Anbau ans Gerätehaus Stadtmitte fertiggestellt sein dürften. Knapp 4,5 Millionen Euro fließen in die beiden Projekte.

Ob der genannte Betrag der endgültige sein wird, ist allerdings überhaupt nicht abzusehen. Michael Schmidt, Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen bei der Stadt Halver, lieferte im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen einen umfassenden Überblick über rund 20 von aktuell mehr als 100 Projekten, die im Bauamt gerade parallel vorangetrieben werden und denen eines gemein ist: Die Baukostenentwicklung ist kaum abschätzbar. Bei einigen Vorhaben verzeichnete die Stadt einen Anstieg von 34, 40 oder mehr Prozent bei verschiedenen Gewerken, bei anderen blieb man im Korridor. Entspannung erwartet Schmidt im kommenden, vielleicht auch erst im übernächsten Jahr, wenn der Bausektor angesichts steigender Zinsen herunterkühlt. Und manche Vorhaben hängen auch ganz einfach an der Verfügbarkeit von Material. „Schaltschränke in manchen Größen sind nicht zu bekommen“, nannte Schmidt als Beispiel.



Anschlag

Nicht allein die Baukosten, sondern Verteuerungen auch an anderer Stelle haben zu Mehrausgaben in Anschlag geführt. Bevor auf dem Gelände überhaupt etwas passieren konnte, musste der Boden großflächig nachverdichtet und mit Bindemitteln versetzt werden. Gestartet war man in der Ausgangsplanung mit einer Schätzung von 2,4 Millionen Euro. Mit Stand von Anfang der Woche sind es 3,4 Millionen, und „wir müssen davon ausgehen, dass sich diese Zahl noch bewegt“. Weder Schmidt noch Bürgermeister Michael Brosch wollten sich festlegen, als sich Kristian Hamm (UWG) nach einer Prognose und einer Deckelung erkundigte. Aber es gibt ein Datum: Am 23. Oktober solle der Neubau des Gerätehauses abgeschlossen sein.



Stadtmitte

Einen Termin gibt es auch für den Umbau im Gerätehaus Stadtmitte und den Anbau, der Platz für die Jugendfeuerwehr schaffen soll. Der 9. August, so die Planung, könnten auch die neu- beziehungsweise umgebauten Räume bezogen werden. Arbeiten im Bestand laufen zurzeit, im Bereich Funk und IT sind sie weitestgehend abgeschlossen. Baubeginn für das neue Domizil der Jugendfeuerwehr soll Ende Januar sein. Läuft alles am Schnürchen, sollen es 143 Tage sein, so die minutiöse Planung. Doch auch beim Gerätehaus Stadtmitte war es teurer geworden. 700 000 Euro an Baukosten hatte die erste Planung vorgesehen. Neuester Stand sind 948 000 Euro. Aber die Ausschreibungen für den Anbau werden noch vorbereitet. Dass Angebote auch hier höher liegen könnten als erwartet, ist nicht auszuschließen.



Förderung

Für beide Projekte gibt es allerdings Hilfe vom Land Nordrhein-Westfalen aus dem Programm „Feuerwehrhäuser in Dörfern“. Mit jeweils 250 000 Euro unterstützt NRW die Bauvorhaben. Landesweit hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 22,9 Millionen Euro für Feuerwehrhäuser in 104 Gemeinden bereitgestellt.