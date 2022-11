Rotstifte für den Haushalt in Halver

Um viel Geld geht‘s: Die Schlüsselzuweisungen für Halver sinken massiv. © dpa

Die Stadt Halver steht im kommenden Jahr vor einem deutlichen Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen. Nach den bisher bekannten Eckdaten des Gemeindefinanzierungsgesetzes verliert Halver im Vorjahresvergleich 1,3 Millionen Euro.



Halver - Im Gegenzug sieht Halvers Kämmerer Simon Thienel zumindest etwas Licht am Ende des Tunnels und im Vorfeld der Haushaltsplanberatungen. Denn auf der Einnahmeseite gewinnt Halver an einer wichtigen Position, nämlich am städtischen Anteil an der Einkommenssteuer, die statt bei 8 Millionen Euro wie erwartet bei 9,5 Millionen Euro liegen wird. Entwarnung gibt Thienel aber trotzdem nicht. „Für die Haushaltsplanberatungen habe ich schon mal Rotstifte bestellt“, warnt der Kämmerer vorsorglich. Denn für 2023 und die Folgejahre sei eine Reihe von Mehrbelastungen aus der allgemeinen Krisensituation, höherer Kreisumlage und allgemeinen Kostensteigerungen zu erwarten. Hinzu kommt die Aussicht auf die sinkenden Zuweisungen des Landes.

Die Schlüsselzuweisungen sind ein Instrument zur Finanzierung der Kommunen und dienen dem Ausgleich zwischen stärkeren und schwächeren Städten und Gemeinden im Land NRW.



Flossen vom Land nach Halver im vergangenen Jahr noch rund 3,9 Millionen Euro, dürften es im kommenden Jahr etwa 2,6 Millionen Euro sein. Der Rückgang beläuft sich auf 33 Prozent.



Grundlage für die Berechnung, die jedes Jahr vom Arbeitskreis Gemeindefinanzierungsgesetz neu festgelegt wird, ist die Steuerkraft der jeweiligen Kommune. Steht sie besser da, fällt der Finanzausgleich eben geringer aus, so die Rechnung. Die Steuerkraft Halvers aber hat von 2022 auf 2023 beträchtlich zugenommen von rund 22 auf 25,4 Millionen Euro.



Im interkommunalen Vergleich steht Halver allerdings nicht allein, wenn es um geringere Schlüsselzuweisungen geht. Auf der Verliererseite finden sich auch Balve, Kierspe, Menden, Nachrodt-Wiblingwerde und Neuenrade. Gar kein Geld – als einzige Kommune im gesamten Märkischen Kreis – gibt es in Form der Schlüsselzuweisungen für Schalksmühle. Die Gemeinde gilt im Verhältnis von Finanzkraft und Einwohnerzahl als ausreichend wohlhabend.



Die Schlüsselzuweisungen sind allerdings nicht die einzigen Mittel, die von oben an die Kommunen fließen. Verschiedene Pauschalen (einschließlich der Schlüsselzuweisungen) addieren sich auf einen Gesamtbetrag von 5,08 Millionen Euro, mit denen Kämmerer Thienel im kommenden Jahr rechnen kann. So zahlt das Land eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale von knapp 269 000 Euro und eine Allgemeine Investitionspauschale von 1,443 Millionen Euro. 660 000 Euro fließen als Schul- und Bildungspauschale und 60 000 Euro als Sportpauschale.



Die Gesamtzuweisung an alle Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis belaufen sich auf insgesamt 199,327 Millionen Euro, ist dem Gesetzentwurf zu entnehmen, der am Mittwoch zur ersten Lesung dem Landtag vorlag.