„Halver hilft Antakya“: Spendenbereitschaft für Katastrophengebiet in der Türkei ist enorm

Von: Thilo Kortmann

Im Katastrophengebiet herrschen immer noch Ausnahmezustände. Viele Häuser wurden komplett zerstört. Etliche Freunde und Verwandte hat Ahmet Tümce durch das Erdbeben verloren. Der Halveraner engagiert sich seit Beginn an in der Stadt Antakya nähe an der syrischen Grenze. © Kortmann, Thilo

Die Halveraner haben ordentlich gespendet: Allein 12 000 Euro sind für „Halver hilft Antakya“ gingen in den ersten vier Wochen auf das Spendenkonto ein.

Halver – Das hat die Initiatoren überwältigt, auch wenn Bürgermeister Michael Brosch schon damals kurz vor dem Start der Spendenaktion „Halver hilft Antakya“ von der großen Spendenbereitschaft der Halveraner überzeugt war. Aber was an Spenden allein im ersten Monat einging, hat alle Erwartungen übertroffen: „Rund 12 000 Euro gingen in den ersten vier Wochen nach Beginn des Spendenprojektes ein. Das so viel Geld direkt in den ersten vier Wochen gespendet wurde, das hat uns alle überrascht“, erklärt Rüdiger Bednarz, Mitinitiator der Spendenaktion. Der Bürgermeister weilt derzeit zur Kur in Süddeutschland.

Hilfsprojekt mit lokalem Bezug

Und das Ziel, insgesamt 15 000 Euro zu sammeln, sei auch so gut wie erreicht. Michael Brosch habe noch zwei feste Zusagen von zwei Spendern einholen können, so seien fast mehr als 15 000 Euro an Spenden eingegangen. „Fast 40 Spender konnten bislang gewonnen werden“, so Rüdiger Bednarz, der neben Bürgermeister Michael Brosch, Ralf Wegerhoff und Ahmet Tümce zu den vier Initiatoren der Spendenaktion „Halver hilft Antakya“ gehört (wir berichteten). Dabei sorgte die Erstberichterstattung des AA über Ahmet Tümces Engagement im Katastrophengebiet dafür, dass sich Bürgermeister Michael Brosch und die Halveraner Rüdiger Bednarz und Ralf Wegerhoff mit Ahmet Tümce in Verbindung setzten, um gemeinsam das Spendenprojekt umzusetzen.

Die Initiatoren des Spendenprojektes: Rüdiger Bednarz, Ahmet Tümce und Bürgermeister Michael Brosch. © Kortmann, Thilo

Die Aktion startete Ende Juni, sechs Monate nach dem Unglück. Grund für die Dauer bis zum Start war der Situation in der Türkei geschuldet, weil dort bis zu diesem Zeitpunkt die Zustände zu chaotisch waren. Einfach spenden und dann schauen, wo das Geld landet – das funktioniere so nicht, wusste Bednarz schon kurz nach der Katastrophe. Man habe zudem nach einem Hilfsprojekt mit heimischen Bezug gesucht. Mit Ahmet Tümce zusammen habe man dieses dann auch gefunden. Und auch wenn bereits vier Monate vergangen waren: „Diese Katastrophe muss weiter in den Köpfen bleiben. Wir dürfen sie nicht vergessen“, erklärte Rüdiger Bednarz damals. Der Halveraner ist ein Freund von Ahmet Tümce und engagiert sich für einen guten Zweck. Bednarz hatte sich schon nach der Tsunami-Katastrophe im Jahr 2005 mit Mahesh Hewakandamby zusammengetan und das Spendenprojekt „Halver hilft Matara“ auf den Weg gebracht.

Caritas

Für „Halver hilft Antakya“ konnte mit der Hilfe von Ralf Wegerhoff und der Caritas der Katholischen Christus Gemeinde ein deutsches Spendenkonto eingerichtet werden. Die Spenden wiederum würden auf ein „gut bewachtes“ Konto in der Türkei transferiert. Und alle Spenden würden eins zu eins in die Spendenaktion fließen.

Mit den Spenden soll diese Schule, deren Fundament heile geblieben ist, wieder instand gesetzt werden. © Kortmann, Thilo

Mit den Spenden für die fast komplett zerstörte Stadt nahe der syrischen Grenze, in der die Familie von Ahmet Tümce lebt, soll in naher Zukunft eine Schule wieder instandgesetzt und ausgerüstet werden, damit in Zukunft wieder halbwegs Unterricht stattfinden kann. Die Spenden würden benötigt, um die Schule wieder herzurichten. Möbel und elektronische Geräte wären erforderlich, die sanitären Anlagen müssten wieder in Ordnung gebracht werden, „Die Schule steht noch. Sie ist die einzige weit und breit. Die meisten Gebäude sind komplett zerstört“, erklärte Ahmet Tümce, der in Halver eine Autowerkstatt führt und der momentan versucht, wieder in die Türkei zu gelangen, um die Durchführung der Wiederinstandsetzung zu koordinieren.

Waldbrände erschweren Einreise

Jedoch gebe es, so Bednarz, neben den immer noch sehr schwierigen Zuständen, nun weiteres Problem: „Es gibt da unten derzeit auch Waldbrände. Die Fluglinien haben den Verkehr eingeschränkt. Ahmet versucht aber trotzdem, einen Flieger zu buchen, um in das Katastrophengebiet zu gelangen“, sagt Rüdiger Bednarz.Die Spendenaktion geht jedoch unvermindert weiter. Der Aktion ist keine Frist gesetzt. „Wir würden uns über weitere Spender und Spenderinnen freuen“, so Bednarz.

Spenden

Das Spendenkonto lautet: Caritas Halver, Sparkasse an Volme und Ruhr, IBAN DE09 4585 0005 0000 0727 77. Verwendungszweck: „Halver hilft Antakya“ und die jeweilige Anschrift dazu, für die automatische Spendenquittung.