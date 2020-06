Langeweile in den Ferien? Jugendzentrum schickt Kids ins "Camp"

Halver – Immer mehr Aktionen für die Sommerferien zeichnen sich ab. Schien vor einigen Wochen noch eine Komplettabsage wahrscheinlich, werden die Angebote nun immer mehr.

Sie sind in der Summe zwar nicht vergleichbar mit dem, was ursprünglich geplant war, werden den Kindern aber ein paar schöne Tage im Sommer bescheren. Da ist sich Arnd Spielmann, Leiter des Jugendzentrums Aquarium, sicher. Eigentlich war für die Halveraner Kinder in der Zeit vom 6. bis 10. Juli die Freizeit „Das Camp“ in Nachrodt-Wiblingwerde vorgesehen. Das findet in dieser Form nicht statt. Dafür können sich nun Gruppen für einzelne Tage anmelden. „Das ist die Tagesedition“, sagt Spielmann. Für den 9. Juli hat der Sozialarbeiter das Haus am Lohagen in Wiblingwerde nur für Halveraner Kinder reserviert. Einen ganzen Tag lang, und zwar von 10.30 bis 17.30 Uhr, können die Kinder an verschiedenen Workshops und Aktionsspielen teilnehmen.

Im Angebot sind Bogenschießen, Baumklettern und weitere Aktivitäten in der Natur. „Aber es geht auch um Inhalte“, sagt Spielmann. Das Camp ist eine Kooperation mit dem Märkischen Kreis und der Drobs (Drogenberatungsstelle). Gesprochen wird gemeinsam unter anderem über den richtigen Umgang mit Medien und die Gefahren von Drogen. In der Teilnahmegebühr in Höhe von 10 Euro sind Pizza und Getränke enthalten.

Anmeldungen

Anmelden kann man sich bei Arnd Spielmann unter Tel. 0 23 53/13 72 83 oder per E-Mail an jucaaquarium@web.de. Weitere Aktionen, die ebenfalls in Kooperationen mit der Jugendförderung des Märkischen Kreises (aus Balve, Herscheid, Halver, Meinerzhagen, Kierspe, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade und Schalksmühle) angeboten werden, sind folgende Tagesausflüge:

1. Ferienwoche, Dienstag, 30. Juni: Ausflug zum Affen- und Vogelpark Eckenhagen. Teilnahme ab 6 Jahren, Anmeldefrist ist der 26. Juni .

2. Ferienwoche, Mittwoch, 8. Juli: Ausflug in die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen. Teilnahme ab 6 Jahren, Anmeldefrist ist der 1. Juli.

3. Ferienwoche, Dienstag, 14. Juli: Ausflug in den Kletterwald Halver. Teilnahme ab 12 Jahren. Anmeldefrist ist der 7. Juli.

4. Ferienwoche, Dienstag, 21. Juli: Ausflug in den Movie Park Germany in Bottrop-Kirchhellen. Teilnahme ab 12 Jahren. Anmeldefrist ist der 14. Juli.

5. Ferienwoche, Mittwoch, 29. Juli: Ausflug zum Ketteler Hof in Haltern am See

6. Ferienwoche, Dienstag, 4. August: Ausflug zum Wasserski Wedau in Duisburg und Adventuregolf. Teilnahme ab 12 Jahren.

Anmeldefrist ist der 28. Juli.

Die Kosten betragen 10 Euro pro Kind/Jugendlicher. Die Tagesausflüge finden unter Beachtung der Schutzverordnung statt.

Anmeldungen per E-Mail an jugendfoerderung@maerkischer-kreis.de oder telefonisch bei Evelin Schöffer, 0 23 51/9 66 66 09. Die Busabfahrten erfolgen um 9 Uhr, Schützenplatz Hohe Steinert in Lüdenscheid, Busankunft circa 18 bis 19 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist jeweils begrenzt.