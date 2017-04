Tempo-30-Zone am Oesterberg

Halver - Der gesamte Bereich Oesterberg soll zur geschlossenen Tempo-30-Zone werden. Diesen Vorschlag bringt die Verwaltung in den Ausschuss für Planung und Umwelt ein, der am Mittwoch, 26. April, tagt.

Mit Tempo 30 ausgewiesen ist bereits der Tannenweg mit dem Bau des Einkaufszentrums. Die gültige Zone beginnt in Höhe der Bebauung am Tannenweg und schließt zurzeit den Kreisverkehr an der Kreuzung von Südstraße und Tannenweg mit ein.

In Abstimmung mit dem Straßenverkehrsamt des Märkischen Kreises und der Kreispolizeibehörde ist nunmehr geplant, diese Tempo-30-Zone zu erweitern. Damit würde die Geschwindigkeitsbeschränkung gelten für:

- einen Teil der Hagedornstraße. Zonenbeginn wäre an der Einmündung „alte“ Hagedornstraße zur „neuen“ Hagedornstraße im Bereich des Fachmarktzentrums

- dadurch bedingt der gesamte Bereich der Straße Oesterberg

- damit zugleich der gesamte Teil der oberen Südstraße vom Kreisverkehrsplatz bis zum Ende der Straße

- einen weiteren Teilbereich der Südstraße durch die Aufstellung des Zonenbeginns im Einmündungsbereich der Kreuzung Südstraße, Lohstraße und Wiesenstraße

Im Abschnitt dieser Kreuzung bis zum Kreisverkehr ist vorgesehen, in Abstimmung mit der Wohnungsgesellschaft Halver Schalksmühle ein Parkkonzept zu entwickeln, nach dem das Parken nur noch in ausgewiesenen Flächen zulässig ist. Kosten werden nicht entstehen, da die vorhandenen Eingangs- und Endzonenbeschilderungen vorhanden sind und lediglich versetzt werden müssen.

Die Verwaltung geht dabei davon aus, dass mit der Tempo-30-Regelung den Wünschen von Anwohnern nach einer Reduzierung der Geschwindigkeit in den Wohnstraßen Rechnung getragen wird, heißt es in der Vorlage für den Ausschuss.

- Ausschuss für Planung und Umwelt, Mittwoch, 26. April, 17 Uhr, Sitzungssaal Rathaus, Thomasstraße, öffentlich (Beginn u. U. später wegen Ortsbesichtigung)