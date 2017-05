Bürgerzentrum zieht in die Ganztagsschule um

Halver - Neuer Standort für das Bürgerzentrum am Park soll die Ganztagsschule werden. Mit einem entsprechenden Planungsauftrag in diese Richtung stattete der Hauptausschuss am Mittwoch die Verwaltung aus.

Die Erwägungen, für das Bürgerzentrum an der Von-Vincke-Straße die jetzige Stadtbücherei an der Bahnhofstraße zu nutzen, seien damit vom Tisch, erläuterten im Gespräch mit dem Allgemeinen Anzeiger gestern Bürgermeister Michael Brosch und der Fachbereichsleiter Bürgerdienste, Thomas Gehring. Der Beschluss im Ausschuss sei mit breiter Mehrheit gefallen und fiel in nichtöffentlicher Sitzung, wurde aber im Anschluss für die Öffentlichkeit freigegeben. „Der Auftrag ist ein Meilenstein“ „Wir brauchten dieses Signal, um detaillierter in die Planungen zu gehen“, sagte Brosch. „Der Auftrag ist ein Meilenstein.“ Ziel ist es, am neuen Standort ein „Lern- und Begegnungszentrum“ zu entwickeln. Dazu gehören nicht nur die vielen Nutzer des Bürgerzentrums, sondern auch die Tafel, das Anne-Frank-Gymnasium, das bereits Räume in der GTS nutzt, wie auch Bürgerbusverein oder der Sozialpsychiatrische Dienst des Märkischen Kreises, der ein Angebot im Bürgerzentrum unterhält. „Wir wollen niemanden vor die Tür setzen, machten Gehring und Brosch deutlich. Eine wichtige Rolle im neuen Zentrum wird auch die Volkshochschule spielen, die zurzeit über die Stadt verteilt auf unterschiedliche Veranstaltungsorte angewiesen ist. An der Schule angesiedelt ist bereits die Kleiderkammer. Möglich wird die Lösung durch das Auslaufen der Ganztagsschule, die mit dem Schuljahr 2018/2019 ihren letzten Jahrgang entlässt und durch die Sekundarschule abgelöst wird. Vorgesehen ist der Abriss des Bürgerzentrums und des benachbarten früheren DRK-Gebäudes für den Oktober 2018. Bleibt es bei dieser Zeitplanung, würden das neue Bürgerzentrum und die Ganztagsschule in dem Gebäude noch ein Jahr parallel arbeiten. Aus räumlichen Gründen dürfte das unproblematisch sein, schätzt Gehring. Der Vorteil der gewählten Räumlichkeiten liegt unter anderem darin, dass sie über einen separaten Eingang erreichbar sind. Es geht um knapp 300 Quadratmeter Fläche, verteilt auf mehrere Räume – zwei davon etwa 35 Quadratmeter groß, einer knapp 90. Dazu kommen Flächen für ein Büro und nicht zuletzt eine Lehrküche. Das Bürgerzentrum würde damit den jetzigen Mensatrakt, rechts neben dem Haupteingang, beziehen. Der künftige Eingang würde vom Parkplatz aus ebenerdig ins Gebäude führen. Der Zugang ist damit barrierefrei möglich. 200 000 Euro im Haushalt Auch über Geld wurde im Vorfeld intern gesprochen. Zwischen 200 000 und 240 000 Euro würde die Verlagerung kosten. 200 000 Euro wurden in den Haushalt eingestellt. Mit ihrer Planung liege die Stadt zudem auf einer Linie mit den Wünschen der jetzigen Nutzer des Bürgerzentrums. Sie seien daran beteiligt. „Wir gehen damit nicht an deren Wünschen und Bedürfnissen vorbei.“