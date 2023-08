Halveraner mit dabei: Chorwoche soll Nachwuchssorgen beenden

Von: Florian Hesse

Die Albert Singers nehmen im September an bundesweiter Woche der offenen Chöre teil. © Privat

Die Albert Singers beteiligen sich an der Woche der offenen Chöre.

Halver – The Albert Singers laden für Donnerstag, 14. September, in der Zeit von 18.45 bis 20.15 Uhr im Rahmen der bundesweit stattfindenden „Woche der offenen Chöre“ des Deutschen Chorverbands zu einer Schnupperprobe nach Oberbrügge ein.



Vom 11. bis zum 17. September öffnen Chöre und Vokalensembles in ganz Deutschland allen Interessierten die Türen zu ihren Proben. Mit dieser Aktion soll neuen Mitsängerinnen und -sängern die Gelegenheit geboten werden, unkompliziert musikalisch Kontakt zu knüpfen. Auch der Pop- und Gospelchor „The Albert Singers“ gehört zu den Ensembles, die in Halver an der „Woche der offenen Chöre“ teilnehmen.

Das Oberbrügger Ensemble ist, im Gegensatz zu den anderen Halveraner Chören, noch ein recht junger Chor. Er wurde im Jahr 2002 gegründet und hat derzeit 37 aktive Mitglieder. Verstärkung suchen die Albert Singers vor allem in den Stimmen Tenor und Bass, aber auch im Sopran.



Anfang dieses Jahres sind einige neue Sängerinnen und Sänger zum Chor dazu gekommen. Auf die Frage, was sie überhaupt bewogen hat, zu kommen und vor allem zu bleiben, sagten sie unter anderem dies:



Sandra

„Ja, was hat mich bewogen? Vor allem der Spaß an der Musik. Mit dem Singen verbinde ich sehr viel positive Energie. Und natürlich die Gemeinschaft im Chor. Ich fühlte mich von Anfang an herzlich aufgenommen und fühle mich bei euch unheimlich wohl.“



Ilse

„Seit letztem Jahr habe ich unter extremer Traurigkeit gelitten. Da ich weiß, dass Musik und Singen einen positiven Einfluss auf den Menschen haben, habe ich mich entschieden, einem Chor beizutreten. Dieser sollte möglichst abends nicht zu spät anfangen, weil ich keine Nachteule bin, sondern eine Frühaufsteherin, und möglichst gut und einfach erreichbar sein. Eigentlich wollte ich schon vor einigen Jahren in den Gospelchor, habe das aus familiären Gründen bisher aber immer wieder verschoben. Die Lieder im Chor sind mitreißend und fröhlich, und es macht mir Freude, mitzusingen. Sie haben mir tatsächlich aus meinem Tief geholfen.“



Michael

„Ich habe schon immer gerne gesungen. Nach vielen Jahren in einem anderen Chor war irgendwann die Luft raus. Beim Sport lernte ich Dirk kennen, ein engagierter Bass, der mich zum ,Schnuppern‘ zu den Albert Singers einlud. Ich ließ mich darauf ein und bin seitdem sehr gerne mit dabei! Neben den vielen netten Menschen, die ich dort kennengelernt habe, gefällt mir vor allen Dingen das breit gestreute Repertoire des Chores. Die Mischung aus Gospel, traditionell und Pop ist genau mein Ding! Und so ist der Donnerstagabend ein fester Termin in meinem Kalender geworden. Und die lockere Art unseres ,Kapellmeisters´ finde ich auch supi! Also: Ich bleibe!“



Seit diesem Jahr singen die Albert Singers unter der Leitung von Marcin Murawski. Er studierte Musikpädagogik mit Schwerpunkt Chordirigat.



Info

Die offene Probe im Rahmen der „Woche der offenen Chöre“ findet am Donnerstag, 14. September, um 18.45 Uhr im Bürgerhaus Oberbrügge statt. Weitere Infos unter www.thealbertsingers.de. Interessierte können sich auch direkt an die 1. Vorsitzende, Andrea Reich, unter Tel. 0 23 53 1 32 71 oder thealbertsingers@web.de wenden.