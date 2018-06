Kein weiteres Familienzentrum

Halver - Die Halveraner Kindergärten Spatzennest und Pusteblume werden aller Voraussicht nach kein Familienzentrum.

Beide Einrichtungen liegen in der Trägerschaft der Evangelischen Kirchengemeinde Halver und hatten sich beworben, sich im Verbund als Familienzentrum des Landes Nordrhein-Westfalen zertifizieren zu lassen.

In der kommenden Woche, am Dienstag, 19. Juni, tritt im Lüdenscheider Kreishaus der Kreis-Jugendhilfeausschuss zusammen (17 Uhr, Raum 136, öffentlich), um über die Einrichtung eines weiteren Familienzentrums im Märkischen Kreis zu entscheiden.

Neben der Bewerbung aus Halver kamen zwei aus Meinerzhagen, die aber voraussichtlich ebenfalls nicht zum Zuge kommen werden; die Awo-Kita Farbenspiel und die DRK-Kita. Das Kreisjugendamt favorisiert in der Vorlage die DRK-Kindertageseinrichtung in Balve.

Dort sei bislang als einzige Kita die katholische Einrichtung Heilige Drei Könige zertifiziert. Der DRK-Kindergarten orientiere sich bereits jetzt an den konkreten Bedürfnissen des Sozialraums, wolle an dörfliche Lebenszusammenhänge anknüpfen und soziale Kompetenzen vermitteln, so die Argumentation der Verwaltung.

Eine Abstimmung über diesen Vorschlag wird es im Kreis-Jugendhilfeausschuss aller Voraussicht nach nicht geben. Die Meldefrist für die Bewerbungen beim Land läuft ab vor dem Sitzungstermin des Kreis-Ausschusses, so dass die Politik darum gebeten wird, dem Vorschlag des Jugendamtes „beizutreten“.

In Halver bleibt es somit bei drei Familienzentren. Das sind die Kindertagesstätte Wundertüte der Arbeiterwohlfahrt, die DRK-Kita Juno und die katholische Einrichtung St. Nikolaus. In Meinerzhagen sind es vier Einrichtungen mit der Kita Otto-Fuchsstraße (evangelisch), dem Korallenriff (DRK), der Rappelkiste (Awo) und Kita St. Martin (katholisch).