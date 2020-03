Hausabriss nach Ostern in Halveraner Innenstadt

Halver

+ © Sarah Lorencic Gemessen wurde bereits, jetzt folgt der Abriss des Hauses Nr. 11. © Sarah Lorencic

Halver – In Sachen Hausabriss an der Frankfurter Straße 11 geht es weiter. Bereits vor einigen Wochen wurden genaue Maße genommen, um den Abriss vorzuplanen. Dieser stellt insofern eine Herausforderung dar, als dass es sich nicht um ein frei stehendes Haus handelt, sondern um eines, das an andere Häuser direkt anschließt.