Auftakt des Festprogramms des Fanfarencorps Landsknechte Halver

Feier zum 60-jährigen Bestehen

Halver - Zünftig, fröhlich und farbenfroh startete das Fanfarencorps Landsknechte Halver am Freitag in der Sporthalle der Ganztagstagsschule in sein dreitägiges Festprogramm anlässlich seines 60-jährigen Bestehens.