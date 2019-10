Halloween-Fans? Zeugen erwischen Kürbis-Diebe auf frischer Tat

Kürbis-Deko in Halver

+ © Opfermann Kürbisse liegen derzeit an der Frankfurter Straße auch als Hinweis auf den bevorstehenden Kürbismarkt an der Heesfelder Mühle aus. © Opfermann

Halver - Kürbisse sind derzeit in aller Munde - selbst bei Dieben, wie sich am Montagabend in Halver gezeigt hat.