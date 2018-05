Wochenmarkt an der Frankfurter Straße ohne Zukunft?

Verlässt der Markt die Marktfrauen? Wenn es nach den Händlern ginge, wäre der Kulturbahnhof in der Nähe des Fachmarktzentrums die bessere Adresse. Ein Probelauf könnte das klären.

Halver - Die Wochenmarkthändler zieht es weg vom Alten Markt. Ihren angestammten Standort an der Frankfurter Straße halten sie nicht für dauerhaft zukunftsfähig. Ihr Ziel: der Kulturbahnhof an der Bahnhofstraße in der Nähe des publikumsstarken Fachmarktzentrums.

In einer Befragung der Händlerschaft gab es keinen Befürworter mehr für den jetzigen Standort. Unter den Kunden ist die Einschätzung gemischter, doch ebenfalls eine Tendenz zum Umzug erkennbar. Hauptargument: die fehlenden Parkplätze. Elf Händler teilten sich am Freitag die Fläche an der Frankfurter Straße. Rund ein Drittel Umsatz habe er seit Eröffnung des Fachmarktzentrums verloren, sagt Lothar Klimke vor seinem Kartoffelwagen. „Wo sollen die Leute denn parken“, fragt er und verweist auf das grundsätzliche Problem kostenfreier Parkplätze, wie Halver sie aufzuweisen hat. Im Ergebnis seien die dann durch Dauerparker belegt. Laufkundschaft jedenfalls bringe das nicht.

„Eine Änderung muss es geben“

„Eine Änderung muss es geben“ heißt es auch am Stand mit Obst und Gemüse. Yildiz Burak sieht die Tendenz eindeutig in Richtung der „neuen Mitte“. Der große Obst- und Gemüsestand und der Fischstand am anderen Kopf des Marktes sind aus Sicht der Händler die Ankerpunkte. Sollte einer von beiden wegbrechen, sehen alle Kollegen schwarz. Sajjad Malik ist mit seinen Textilien seit elf Jahren auf dem Markt. „Im Sommer geht’s“, sagt er, „aber es sehr wenig geworden.“ Die Textil-Ketten am Bahngelände machen sich bei ihm bemerkbar.

„Hier ist nichts mehr“, stellt auch Carsten Radtke fest, der mit seinen Fleischwaren aus Iserlohn kommt. Vielleicht sei auch der Kulturbahnhof nicht optimal, überlegt er mit Blick auf die älteren Kunden, die vielfach aus dem Westen der Stadt zum Markt kämen, den weiteren Weg zum Bahnhof aber nicht auf sich nehmen würden. Doch am Kulturbahnhof bestehe die Chance, „überhaupt gesehen zu werden“. Dabei habe Halver Potenzial. „Der Markt hier ist nicht kaputt, aber wir müssen den Fortbestand sichern.“

Kassensturz nach Probelauf

Wie sich die Händler die Zukunft vorstellen, skizziert Reiner Wiebel. Der Fleischermeister ist dafür, eine feste Frist von vielleicht einem halben Jahr am Kulturbahnhof zu setzen und dann einen Kassensturz zu machen, was der Umzug gebracht habe, vielleicht auch verbunden mit einer Kundenbefragung vor Ort oder im Internet. In Ennepetal stehe der Markt auf dem großen Parkplatz des Aldi. „Da läuft das. Das ergänzt sich gut.“

Nicht ganz so sicher ist sich da Anja Seibert, die mit Blumen und Kunstgewerbe seit Jahren ihren kleinen Stand betreibt. Es werde wohl nichts bringen, „nur die Wagen von A nach B zu fahren“, so ihre Überlegung. Die Händler müssten sich auf die Kunden zubewegen, „mal eine Ananas aufschneiden oder ein paar Bänke zum Kaffeetrinken aufstellen“. Ob Axel Kunzmann mit seinem Geflügel oder Gülfer Gök mit frischem Fisch – alle zieht es Richtung Kulturbahnhof. Auch Dominik Lischka und Uli Korfmann mit ihren High-Tech-Kochtöpfen machen ihr Bleiben von der Entwicklung der nächsten Zeit abhängig. Werde es in den nächsten Monaten nicht besser, „werden wir unsere Zelte hier abbrechen“.