Das AFG hält in Sachen G9 noch die Füße still

Halver - "Ich warte erst einmal den Gesetzesentwurf ab", sagt Paul Meurer, Schulleiter des Anne-Frank-Gymnasiums (AFG) zur geplanten Schulpolitik der kommenden schwarz-gelben NRW-Regierung.

„Ab 2019/2020 gibt es an Schulen G9 – und Option für alle, die G8 fortsetzen wollen. Plus Stärkungspakt für bessere Förderung überall!“

Diese Nachricht verbreitete FDP-Chef Christian Lindner vorgestern auf Twitter. Armin Laschet teilte zeitgleich einen Tweet der NRW-CDU: „Zum Schuljahr 2019/2020 prinzipiell G9 für NRW und die Möglichkeit für Schulen, auch ein echtes G8 zu machen.“ Die Schulpolitik ist eine der Grundsäulen der aktuell noch laufenden Koalitionsverhandlungen der CDU und FDP.

Paul Meurer, Schulleiter des Anne-Frank-Gymnasiums in Halver, will die Pferde angesichts der geplanten Veränderungen noch nicht scheu machen: „Ich warte erst mal den Gesetzesentwurf ab.“ Man müsse erst einmal schauen, wie das Gesetz am Ende der Koalitionsverhandlungen aussehe und dann dementsprechend handeln. „Wenn die Gesetze vorliegen, kann man den Weg langsam vorbereiten“, sagt Meurer. Ausreichend Vorbereitung auf G9, das ist auch das Credo der NRW-CDU und NRW-FDP.

Das Abitur nach neun Jahren solle wieder zum Regelfall werden. Gymnasien, die nichts unternehmen, werden so im Schuljahr 2019/2020 automatisch zu G9-Gymnasien. Dennoch soll den Schulen, bei denen G8 gut funktioniert und die diese Schulform beibehalten wollen, die Möglichkeit gegeben werden, beim sogenannten „Turbo-Abi“ zu bleiben. „Ein echtes G8“ soll es dann eben werden. Mit „zusätzlichen Mitteln für bessere individuelle Förderung“, verkündet Lindner auf Twitter.

Im Gegensatz zu anderen Ländern gebe es dann nur in NRW eine echte Wahlfreiheit bezüglich des Schulsystems. „Eine gute Entscheidung im Interesse von Schülern, Eltern und Lehrern“, findet Lindner. Am AFG hält man diesbezügliche erst einmal die Füße still und wartet geduldig auf die neuen Gesetze aus dem Landtag in Düsseldorf. Erst wenn die endgültig vorliegen, will man sich grundlegend mit dem Thema beschäftigen