Guter Startmonat: Fast 10.000 Besucher im Mai im Freibad Herpine

Halver - Viele Besucher, und das bis auf wenige Tage den gesamten Mai hindurch – so stellt sich die Bilanz der Herpine für den ersten Monat dar. „Es war fantastisch für den Mai, ähnlich wie im vergangenen Jahr, wo wir auch schon einen tollen Mai hatten“, sagt Herpine-Geschäftsführer Phillipp Hutt.

Bei Wassertemperaturen von konstant mehr als 20 Grad – momentan sind es 23 Grad – kamen Tausende Besucher in die Herpine. „Wir haben fast die 10.000 geschafft im Mai, das ist natürlich schon super“, freut Hutt sich. In den Pfingstferien hätte es mehr sein können, gibt der Herpine-Chef allerdings zu. „Man hat deutlich gemerkt, dass viele die Ferien genutzt haben um wegzufahren.“

Aber das habe der insgesamt guten Bilanz nicht geschadet. „Es spielt inzwischen keine Rolle mehr, ob das schöne Wetter in den Ferien ist oder nicht“, sagt Hutt. Bei entsprechendem Wetter kämen Frühschwimmer und Mütter mit ihren Kindern schon um 8 Uhr ins Bad. „Wenn die Sonne brennt, ist es voll hier.“

„Pre-Opening war fantastische Werbung“

Möglich, dass auch das viertägige Pre-Opening im April eine Rolle gespielt hat, als etwa 2000 Gäste in das Waldfreibad kamen. „Das war eine fantastische Werbung für uns, noch besser als vor zwei Jahren, als wir im September länger aufgehabt haben“, sagt Hutt. Dadurch, dass man als einziges Schwimmbad im Märkischen Kreis so früh geöffnet hatte und darüber in der Zeitung und im Radio berichtet wurde, seien auch viele Gäste von auswärts in die Herpine gekommen.

Nach der offiziellen Eröffnung am 6. Mai habe man dann den ganzen Monat hindurch, einige wenige Tage ausgenommen, ein konstantes Besucheraufkommen gehabt, erzählt Hutt. Über so eine lange Periode habe man das zu dieser Jahreszeit bisher nicht gehabt. „Und es ging fast immer konsequent über die gesamte Betriebszeit bis 20 Uhr.“ Das sei schon eine Herausforderung für das Personal der Herpine gewesen, sagt Hutt, den Kiosk mit eingeschlossen. „Die Versorgung der Gäste lief da auch wunderbar.“

Solaranlage kurzfristig repariert

Die Versorgung mit warmem Wasser war im Mai übrigens kurz durch einen Ausfall der Solaranlage gefährdet, die allerdings in der vergangenen Woche kurzfristig repariert werden konnte. „Hier geht ein großes Dankeschön an die Firma Severin, die uns trotz voller Auftragsbücher innerhalb von zwei Tagen die Solaranlage wieder zum Laufen gebracht hat“, sagt Hutt. So habe es kaum Einschränkungen für die Gäste gegeben bei der Warmwasserversorgung.