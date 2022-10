Gute Ernte: Lange Schlangen bei Apfelannahme an der Heesfelder Mühle

Teilen

Die Obstbaumbesitzer gaben 17 Tonnen reife Früchte ab. © Gaby Brunsmeier

Großartiger Erfolg bei der Apfelannahme an der Heesfelder Mühle: Eine ausgesprochen „gute Ernte“ bescherte der Heesfelder Mühle am 8. Oktober tonnenweise Äpfel und Birnen. Nach Angaben der Heesfelder Mühle wurden knapp 17 Tonnen Obst entgegengenommen. Es bildeten sich zeitweise lange Autoschlangen.

Halver – Am Ende des Tages standen nicht nur ein übervoller Container, sondern auch viele Big-Packs, Kisten und Säcke auf dem Hof, hauptsächlich mit Äpfeln und einigen Birnen.

Mit viel Einsatz und kräftiger Unterstützung der Vereinsmitglieder musste das ganze Obst gewogen, korrekt aufgeschrieben und die Daten erfasst werden. Darum kümmerte sich am vergangenen Samstag besonders Steffi Niggeloh vom Verein Heesfelder Mühle.



Überraschend groß waren nicht nur einzelne Früchte, sondern auch die ganze Ernte. Davon war in diesem Jahr nicht jeder ausgegangen, denn durch die Trockenheit waren die Bäume in Gefahr, sich vorzeitig von den Früchten zu trennen oder wegen der großen Erntelast zusammenzubrechen. Dies geschah aber nur in Einzelfällen, wie die Heesfelder Mühle berichtete. Viele Obstwiesenbesitzer hatten die Sorge, dass der diesjährige Sammeltermin zu spät liegen könnte.



Stark frequentiert war die Apfelannahme der Heesfelder Mühle. © Gaby Brunsmeier

Es sei aber nicht der letzte Termin. Am 22. Oktober wollen viele Baumbesitzer noch einmal wiederkommen, um die späten Sorten abzugeben, denn dann produziert das Saftmobil wieder Direktsaft an der Heesfelder Mühle. Wer die Bäume jetzt schon entlasten will, sollte die Früchte bis dahin in Kisten lagern und kurz vor der Verarbeitung angefaulte Äpfel aussortieren, rät die Heesfelder Mühle in ihrer Mitteilung.



Bei Rückfragen zur Apfelsammlung kann man sich unter verein@heesfelder-muehle.de melden.