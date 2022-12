Gruppen-Schlägerei wegen gescheitertem Autoverkauf

Von: Sarah Reichelt

Die Kripo ermittelt jetzt. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Samstag waren etwa zehn männliche Personen in eine Schlägerei verwickelt. Von dem Vorfall gibt es viele Zeugen, es kursiert unter anderem ein Video in sozialen Netzwerken.

Halver - In sozialen Netzwerken kursiert ein Video über eine Auseinandersetzung zwischen vielen männlichen Personen in Halver. Am Tannenweg/Ecke Südstraße rennen sie über die Straße, laufen in der Nähe des Kreisels am Fachmarktzentrum hintereinander her und schlagen mit Gegenständen aufeinander ein.

Die Polizei bestätigt diesen Vorfall auf Nachfrage am Sonntag. Demnach wurden die Beamten am Samstag um 14.37 Uhr alarmiert – zu einer Auseinandersetzung, an der etwa zehn männliche Personen beteiligt waren. Stöcke und Holzlatten seien Teil der Streiterei gewesen. Als die Polizei am Einsatzort ankam, trafen die Beamten nur einige der zehn Personen vor Ort auch an. Zwei leicht verletzte Personen ermittelt die Polizei. Der genauer Hergang sei Gegenstand der Ermittlungen, heißt es am Sonntag aus der Leitstelle der Polizei im Märkischen Kreis weiter. Weitere Infos werden derzeit nicht bekannt gegeben.

Inzwischen gibt es weitere Details von der Polizei. Die Polizei geht von einem gescheiterten Verkauf eines Autos als Auslöser aus. Daraufhin schlugen sich die Personen mit Stöcken. Sechs von ihnen konnte die Polizei vor Ort antreffen. Sie sind zwischen 24 und 36 Jahren alt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Videoaufzeichnungen werden in die Ermittlungsarbeit einbezogen.