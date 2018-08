Gäste aus Israel machen ungewöhnliche Grenzerfahrungen

Halver - „Total müde aber glücklich“ – das ist das Fazit, das Andrea Reich nach dem Besuch der 28-köpfigen Jugendgruppe aus Israel zieht. Die Jugendlichen waren am Donnerstag nach elf Tagen vollem Programm abgereist.

Nach der Ankunft am Montag, 6. August, stand am Dienstag gleich ein Halveraner Klassiker auf dem Plan: Bei 36 Grad entschied sich die Gruppe gegen eine Stadtrallye und für einen Besuch in der Herpine. „Das hat allen sehr gut gefallen“, erzählt Reich, die den Austausch seit mehreren Jahren organisiert. Zu der Grillparty seien abends die 28 Israelis und ihre 16 Gastfamilien „mit Kind und Kegel“ gekommen. „Wir waren mehr als 90 Leute“, sagt Reich.

Eine Schifffahrt von Linz nach Bonn, der obligatorische Besuch bei Haribo, ein Abstecher in das Haus der Geschichte, ein Synagogenbesuch, das Phantasialand und der erste Auftritt der israelischen Tanzgruppe hielten in der ersten Woche auf Trab.

Überrascht von offenen Grenzen in Europa

Ein wichtiger Programmpunkt war der Besuch des ehemaligen Konzentrationslagers Bergen-Belsen am Sonntag. Obwohl die Bestürzung heutzutage nicht mehr so tief greifend wie vor einigen Jahren sei, sei es eine wertvolle Erfahrung gewesen, schreibt Andrea Reich in ihrem Blog.

Die zweite Woche des Austausches prägte besonders der Abstecher zum Dreiländereck. „Da konnten die israelischen Jugendlichen Grenzen ohne Wachtürme und Passkontrollen sehen. Sie waren wirklich überrascht, dass so offene Grenzen funktionieren“, erzählt Reich. Dass man im einen Moment in Belgien und im nächsten in den Niederlanden stehen kann, habe die Gäste begeistert. Gleichzeitig hätten sie aber auch gesagt, dass so etwas in Israel niemals möglich wäre.

In derselben Woche standen auch weitere Auftritte der Tanzgruppe, Shopping und ein Besuch des Baumwipfelpfades Panarbora in Waldbröl auf dem Plan.

Am Mittwoch begeisterten die Tänzer dann beim Abschiedsabend in der Aula des Anne-Frank-Gymnasiums ein letztes Mal, bevor es am Donnerstag zurück nach Pardess Hanna ging. Lange lässt in diesem Jahr die „Revanche“ allerdings nicht auf sich warten: Üblicherweise findet der umgekehrte Austausch erst im darauf folgenden Jahr statt. Da die Fahrt der Deutschen 2017 allerdings ausfallen musste, geht es schon im Oktober nach Pardess Hanna im Distrikt Haifa.

Damals hatte die Insolvenz der Fluggesellschaft Air Berlin den Jugendlichen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Arbeitskreis Deutsch-Israelischer Dialog war letztendlich sogar auf einigen Kosten sitzen geblieben. „Das tat mir auch unglaublich Leid für die Jugendlichen. In diesem Jahr fliegen wir mit El Al, das ist die Israelische Lufthansa, da sollte nichts schief gehen“, hofft Andrea Reich.

Plätze sind übrigens für die Fahrt schon lange nicht mehr frei. Die Fahrten seien traditionell ausgebucht, in diesem Jahr kämen noch einige Jugendliche dazu, die eigentlich 2017 fliegen wollten. „Wir sind auch immer nur 20“, erzählt Andrea Reich.

Seit fast zehn Jahren fährt sie mit nach Israel, noch viel länger betreut und organisiert sie die Besuche in Deutschland. Unterstützt wird sie seit einigen Jahren dabei auch von Beate Turck.

„Angst hatte ich dort noch nie“

„Angst hatte ich dort noch nie“, sagt sie voller Überzeugung. „Was die Medien darstellen, ist nicht, was man vor Ort findet“, sagt sie. Es könne natürlich immer sein, dass die Reise kurzfristig abgesagt wird, momentan habe sie aber keine Bedenken. „Wir hatten eine Situation, da haben wir auf einer Kamelranch in der Wüste übernachtet, dann wurden wir angerufen, dass wir nicht über die übliche Strecke zurückfahren können. Am nächsten Morgen war aber alles wieder ruhig und wir konnten die normale Strecke nehmen“, erinnert sie sich und vergleicht es mit Demonstrationen hierzulande: „Wenn in Dortmund die Rechten aufmarschieren, bekommen wir das hier auch nicht mit. Und das sind nur 45 Kilometer.“