Halver: Grundsteuer B nächstes Jahr deutlich höher

Von: Florian Hesse

Grundsteuer B: Kosten steigen im nächsten Jahr. © Jens Kalaene / DPA

Die Erhöhung der Grundsteuer B in Halver für das kommende Jahr dürfte heftig ausfallen. Sie steigt um 37 Prozentpunkte.

Halver – Ein offizieller Beschluss steht zwar noch aus, trotzdem ist mit einer Anhebung von 430 auf 590 Prozentpunkte zu rechnen – ein Anstieg um 37,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Von Platz 191 im NRW-Vergleich unter 231 Städten würde sich Halver mit der Anhebung ins vordere (teurere) Mittelfeld etwa mit Platz 80 schieben, sollte die Anhebung in diesem Umfang erfolgen.

Dass Haus und Grund demnächst mehr Geld kosten könnten, hatte sich bereits Mitte Oktober angedeutet im Gespräch zwischen Bürgermeister Michael Brosch und dem Allgemeinen Anzeiger: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ohne eine Erhöhung der Grundsteuer B zurechtkommen“, hatte Brosch mit Blick auf die schwierige Einnahmeseite des Haushalts für das kommende Jahr vorausgesagt. Zur Größenordnung jedoch hatte der Bürgermeister noch keine Voraussagen getroffen.

Musterrechnung liegt auf dem Tisch

Die aber liegt jetzt auf dem Tisch. Denn im Zusammenhang mit der Gebührenkalkulation für die Abwasserentsorgung gibt es bereits eine Musterrechnung für einen typischen Vier-Personen-Haushalt. „Grundsteuer 590 % ab 2023“ heißt es darin. Die städtische Realsteuer würde für den Haushalt von Familie Mustermann künftig bei 472 Euro pro Jahr statt bei 344 Euro wie in den Vorjahren liegen. Insgesamt etwa 970 000 Euro bringt die Anhebung mehr an Einnahmen.

Die nackte Zahl für den Bürger relativiert sich allerdings, blickt man auf die weiteren Positionen, die für die vierköpfige Musterfamilie eine Rolle spielen. Denn bei den Kosten für die Abwasserentsorgung wird sie deutlich entlastet. Bei der Schmutzwassereinleitung gehen die Kosten um 26,60 Euro jährlich zurück, bei der Einleitung von Niederschlagswasser sind es 36,25 Euro weniger. In der Gesamtschau der „Musterberechnung der Grundbesitzabgaben 2018- 2023 anhand eines Muster-Einfamilienhauses“ kommt nach unter Berücksichtigung verschiedener kleinerer Parameter auf einen Anstieg von 1244 auf 1320 um 75,90 Euro fürs kommende Jahr. Das sind pro Monat 6,33 Euro mehr, so die Rechnung.

Beim Abwasser wird‘s günstiger

Dass es gerade beim Abwasser günstiger wird, hat mit der Gebührenrechnung zu tun, in die die sogenannten kalkulatorischen Zinsen auf das Anlagevermögen einfließen, das in den Kanälen steckt. Dort hatte man über Jahre auch in der Niedrigzinsphase mit knapp 5,6 Prozent kalkuliert, die in die Gebühren einflossen. Die neue Abwasser-Kalkulation hat sich nach rechtlichen Hinweisen neu orientiert. Jetzt legt die Stadt noch 3,5 Prozent auf der Einnahmeseite zugrunde. Die Verzinsung aufs Anlagekapital sinkt von 840 000 auf 410 000 Euro. Das Geld fehlt aber in der Gesamtschau.

Und noch einmal zurück zum Durchschnittshaushalt: „Da kommt jetzt nicht die große Klatsche“, bewertet Michael Brosch die Anhebung bei der Grundsteuer. Entscheidender sei vielmehr der Blick auf die Gesamtentwicklung. Und auch nach der Erhöhung sei die Musterfamilie immer noch besser dran als noch im Jahr 2018, Da sei es noch zu Grundstückskosten von 1420 Euro gekommen, 100 Euro teurer als nach der geplanten Anhebung für das kommende Jahr, so seine Argumentation.