Der Ausschuss

Neuer Anlauf für Lindenhofschule: Zwei-Millionen-Projekt

Von: Florian Hesse

In der Visualisierung erkennbar ist links die vorgesehene Feuertreppe als zweiter Rettungsweg. Vom Schulhof aus soll – im Hintergrund erkennbar – eine Rampe zur barrierefreien Erschließung angelegt werden. © Florian Hesse

Nächster Anlauf für das Millionenprojekt Lindenhofschule.

Halver – Am Mittwoch, 12. September, steht im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen als zentrales Thema der Baubeschluss zum barrierefreien Umbau der Schule auf der Tagesordnung. Die Kosten, über drei Jahre verteilt: rund 2 Millionen Euro.



Noch im Juni in der letzten Sitzung des Hauptausschusses vor der Sommerpause hatte die Verwaltung aufgrund erheblicher Bedenken in der Politik die Vorlage zurückgezogen. Aus mehreren Fraktionen waren Bedenken geltend gemacht worden angesichts der unklaren Lage in der Energiegesetzgebung, ein solches Vorhaben in Angriff zu nehmen.



Angesichts der Unsicherheit halte sie es für nicht zielführend, einen großen Teil des Gebäudes zu entkernen und neu aufzubauen ohne zu wissen, wie es künftig beheizt werden könne, hatte damals UWG-Fraktionsvorsitzende Dr. Sabine Wallmann deutlich gemacht. Problem der Lindenhofschule aus dem Jahr 1911 ist, wie bei anderen älteren städtischen Immobilien auch, dass es schwierig bis unmöglich sein dürfte, diesen Bestand energetisch zu modernisieren, wie Michael Schmidt, Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen, im Hauptausschuss sagte.



Auf der anderen Seite herrscht Handlungsdruck, weil die Grundschule samt Offener Ganztagsschule Raumbedarf hat. Bereits ab 2026 entsteht schrittweise der Rechtsanspruch von Eltern auf einen OGS-Platz, auf den sich die Stadt räumlich und organisatorisch einstellen muss. Vorhandene Räume werden mit dem Umbau multifunktional nutzbar, das heißt, sowohl für den Unterricht wie für den OGS-Betrieb. Fachplaner sprechen nicht mehr von Klassen-, sondern von Tagesräumen.



Im Rahmen des Umbaus müsste das gesamte Gebäude angefasst werden. Lediglich die Sporthalle entspricht den Ansprüchen an Funktion und Barrierefreiheit. Das eigentliche Schulgebäude und die angebaute Musikschule jedoch werden vom Sockelgeschoss bis zum Dachgeschoss in Angriff genommen, unter anderem, um das unterschiedliche Niveau der Geschosse von Schule und Musikschule aufzufangen. Mit zusätzlichen OGS-Räumen dort und Lernlandschaften in den einzelnen Flurbereichen soll die Lindenhofschule aktuellen Erfordernissen angepasst werden.



Die Wärmeerzeugung allerdings soll laut Vorlage für den Fachausschuss in der kommenden Woche weiterhin konventionell über Gas-Brennwerttechnik erfolgen. Den Einbau von Fußbodenheizungen, wie er angeregt worden war, gibt die Bausubstanz aufgrund des ungeeigneten Fußbodenaufbaus nicht her. Für den Trakt der Musikschule gilt dies nicht. Dort werden in Teilbereichen neue Stahlbetondecken eingezogen, die eine solche Lösung möglich machen würden, heißt es seitens der Fachplaner.



Der Ausschuss

Der Ausschuss für öffentliche Einrichtungen tagt am Dienstag, 12. September, um 17 Uhr im Halveraner Ratssaal. Die Sitzung ist öffentlich.