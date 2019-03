Herpine räumt aus - Saisonbeginn im Mai

Halver - Wünschenswert wäre für das Waldfreibad Herpine ein Rekordsommer wie im vergangenen Jahr. Darauf bereitet sich das Team nun vor.

Es gibt im Leben eines Schwimmmeisters sicherlich erhebendere Momente, als bei vier Grad Außentemperatur mit dem Kärcher im halb leeren Becken des Bades zu stehen. Anfang März ist von Saison im Waldfreibad Herpine noch rein gar nichts zu spüren.

Doch Phillipp Hutt und das Herpine-Team lassen sich von kahlen Bäumen und Morgenfrost nicht aus der Bahn bringen: Es ist Putzsaison im Hälvertal – und das Spielgerät mitten im großen Becken des Waldfreibads soll glänzen. Am kommenden Samstag kommt schon die Freiwillige Feuerwehr Halver, die jedes Jahr mit Hochdruck die Becken der Herpine ausduscht.

+ Schwimmmeister Phillipp Hutt schrubbt den Spielturm im großen Becken. © Hesse



Und die frühen Aktivitäten im Jahr haben einen Grund: Phillipp Hutt spekuliert heimlich auf einen Frühstart wie im vergangenen Jahr. Da hatte man in der Herpine nicht erst bis zur offiziellen Eröffnung – diesmal soll sie am 5. Mai stattfinden – abgewartet, sondern bei frühsommerlichen Temperaturen das Schwimmen freigegeben. Eintritt wurde nicht erhoben, jeder zahlte, was ihm die Bahnen wert waren.

Der schleichende Start war Ausgangspunkt für den Besucherrekord des Hitzesommers 2018. Rund 76 000 Badegäste kamen im Jubiläumsjahr zum Schwimmen in die Herpine. Und Philipp Hutt hätte nichts dagegen, wenn es 2019 noch einmal so viele werden – und kärchert kräftig weiter.