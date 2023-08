Großes Programm und tolle Stimmung beim Oberbrügger Dorffest

Von: Ursula Dettlaff

Sie waren die heimlichen Stars des Dorffestes: Die Alpakas Schoko, Karla, Luna, Bella und Hazel von Besitzer Udo Broßain sorgten bei Begeisterung bei den großen und kleinen Gästen in Oberbrügge. © Ursula Dettlaff-Rietz

Tolle Stimmung herrschte am Samstag in Oberbrügge, als das Aktionsbündnis Oberbrügge-Ehringhausen zum Dorffest geladen hatte. Neben den ortsansässigen Vereinen und Initiativen trugen auch Privatpersonen zum Gelingen des Festes bei.

Oberbrügge - Die Organisatoren hatten ein Programm für die ganze Familie zusammengestellt, der Mehrgenerationenpark machte also seinem Namen alle Ehre.

Die heimlichen Stars des Nachmittags hießen Schoko, Karla, Luna, Bella und Hazel, die Alpakas von Udo Broßain. Beim Blick in die großen kugelrunden Augen der Tiere war eine Frage natürlich naheliegend: „Kann ich die streicheln?“ Vorsichtshalber stellte jedes Kind diese Frage – ganz nach dem Motto: Man weiß ja nie. Geduldig antwortete Broßain immer wieder: „Ja, am Hals. Nicht von hinten, das verunsichert die Tiere“. „Spucken die?“, fragten Erwachsene. „Nein, das sind doch keine Lamas“, entgegnete Broßain.



Auch Biolandwirt Henning Wolf weiß, wie gern Kinder Tiere streicheln. Deshalb brachte er Esel, kleine Kälbchen und Günter, den Bullen, mit zum Dorffest. Der Löschzug Oberbrügge-Ehringhausen der freiwilligen Feuerwehr präsentierte seine Fahrzeuge und lud natürlich die Kinder ein, mit einem gezielten Wasserstrahl „Brandhäuser zu löschen“. Auch im Bierwagen hatten die Feuerwehrleute die Regie übernommen.



Die christliche Gemeinschaft hatte ihre Bierzeltgarnituren und den Kicker vorsorglich in ein Zelt gestellt. Eine Entscheidung, die sich insbesondere während eines starken Schauers als klug erwies. Auch unter dem Pavillon von Matthias Lauermann von der Tagespflege am Burgweg suchten einige Besucher Schutz vor dem Regen.



Wolfgang Kipar zauberte Luftballonfiguren. Auf der großen Hüpfburg wagten die Kinder große Sprünge. Im Bürgerhaus lenkten sie schnelle Rennwagen über die Carrerabahn.



Kulinarisch ließ das Fest keine Wünsche offen: Da waren das riesige Kuchenbüfett und der Popcornautomat. Leckere Grillspieße bereitete ein Team der christlichen Gemeinschaft zu. An der Candy-Bude gabs Donuts, Slush-Eis und Zuckerwatte. Der MGV Oberbrügge bewirtete die Besucher mit Würstchen und Pommes. Gleich nebenan ließen sich die Besucher Pulled Pork schmecken. Mit Musik für Kinder und Erwachsene trug DJ Toni Turturro zum Fest bei.

Während am frühen Abend die jungen Familien nach Hause gingen, um die Kinder ins Bett zu bringen, trafen nach und nach andere Besucher am Nocken ein. Sie feierten bis spät in die Nacht hinein.