Großes Loch: Friseur leidet unter kaputter Scheibe

Von: Thilo Kortmann

Ayse Akyol vor dem provisorisch hergerichteten Schaufenster an der Bahnhofstraße. Vor fast vier Monaten stürzte ein betrunkener Mann nachts in die Scheibe. Seitdem schneidet Akyol die Haare ihrer Kunden und Kundinnen unter widrigen Bedingungen. © Thilo Kortmann

Eine große schwarze Folie verunstaltet seit Mai das Schaufenster des Friseursalons von Ayse Akyol an der Bahnhofstraße. Vor dem Laden hatte es eine Rangelei gegeben. Ein betrunkener Mann stürzte ins Fenster. Akyol und Polizei wurden informiert sowie die Personalien aufgenommen. Geklärt ist Angelegenheit jedoch immer noch nicht.

Halver – Wie ein großes schwarzes Loch wirkt das Provisorium aus Sperrholzplatte, dunkler Folie und Holzplatte im Schaufenster des Friseursalons an der Bahnhofstraße. Ein echter Hingucker, allerdings im negativen Sinne. Für Friseurin Ayse Akyol ist es deshalb ein Zustand, der sie nicht nur wirtschaftlich, sondern auch mental mitnimmt. Und das zwei Monaten. Und eigentlich sollte schon längst aus dem schwarzen Loch wieder durchsichtiges Fensterglas geworden sein. Aber was war passiert in der Nacht nach der großen Kreisleistungsschau der Feuerwehren des Märkischen Kreises im Bereich der Innenstadt?

„Es war ein großer Schock“, sagt die Friseurin zu der Nacht vom 13. auf den 14. Mai, als sie zu ihrem Friseurgeschäft an der Bahnhofstraße gerufen wurde. Sie erblickte eine große kaputte Schaufensterscheibe. Sie erinnert sich: „Mein Nachbar, der Wirt der Kneipe Zum Fässchen, hat mich damals nachts angerufen. Ich müsse kommen, jemand sei in meine Fensterscheibe gestürzt.“ Es sei so gegen 3 Uhr gewesen, als sie zu ihrem Ladenlokal kam. „Ich war fassungslos damals und konnte gar nicht viel sagen“, erinnert sich die Halveranerin. Die Männer, die das verursacht hätten, seien noch vor Ort gewesen. Die Polizei wurde gerufen. Die habe die Personalien aufgenommen und Protokoll geführt. Eine Anzeige sei nicht unbedingt nötig, das hätten die Beamten der Friseurin gesagt, weil die Identität der Verursacher und der Hergang des Unfalls geklärt seien, erzählt sie. „Die Beamten haben aber noch angeboten, dass wenn ich doch noch Zeugen bräuchte, ich sie nennen könnte“, erzählt sie.

Rangelei vor Schaufenster

Ihr Nachbar habe ihr die Situation geschildert. Sieben bis acht Leute, die zuvor Gäste im Fässchen gewesen seien und das Lokal zwischen 2 und 3 Uhr in der Nacht verlassen hätten, hätten sich vor dem Friseursalon nebenan getummelt. Der Wirt selber habe dann einen lauten Knall gehört und sei herausgelaufen. Die Männer hätten sich geschubst, einer von ihnen sei mit dem Oberkörper in die Scheibe geknallt. „Eine tiefe und lange Schnittwunde hat der Mann davon getragen. Er musste ins Krankenhaus“, weiß die Halveranerin, die auch noch Tage danach mit den Tätern in Verbindung stand. Auch Lorenz Schlotmann, Pressesprecher der Polizei des Märkischen Kreises, bestätigt den Vorfall. Um 3.20 Uhr seien Beamte zur Unfallstelle an der Bahnhofstraße 9 gerufen worden – und zwar von jenen Personen, die den Schaden mutmaßlich verursacht haben.

Eine Sperrholzplatte schützt den Salon von innen. © Kortmann, Thilo

Die Beamten hätten dann gegen 3.30 Uhr vor Ort die Personalien der Unfallverursacher aufgenommen und so auch festgestellt, dass es sich um keine Straftat gehandelt habe. Zudem habe es einen Austausch der Personalien unter der Geschädigten und den Verursachern gegeben, „und deshalb war der Vorfall auch um kurz vor 4 Uhr für uns erledigt“, so Schlotmann. Anzeige erstatte man nur, so Schlotmann, wenn es sich um eine vorsätzliche Straftat handele. Und auch dann blieben Strafgesetz und finanzielle Schadensansprüche voneinander getrennt. Somit entkräftet Schlotmann auch Ayse Akyols Frage, ob sie im Nachhinein mit einer Anzeige besser gefahren wäre und so um die Diskussion, wer für den Schaden nun aufkommt, herumgekommen wäre.

Es ist ein Sachschaden von 40 000 bis 50 000 Euro entstanden. Nicht nur das Schaufenster ist beschädigt worden.

Um ihren Friseurbetrieb aufrechtzuerhalten, klebte sie die große Scheibe mit schwarzer Plastikfolie ab. Eine große Sperrholzplatte schützt zudem vor einem weiteren Einbruch. Ein Provisorium, das eigentlich für eine kurze Zeit gedacht war, sagt sie, die ihr Geschäft vor zwei Jahren eröffnete.

Der Unfall war vor zwei Monaten, immer noch prangt die große schwarze Folie inmitten des Schaufensters. „Es ist ein Sachschaden von 40 000 bis 50 000 Euro entstanden. Nicht nur das Schaufenster ist beschädigt worden“, sagt sie. Durch die Glassplitter seien Schäden auf dem Fußboden entstanden. Die Versicherung wolle jetzt aber nicht zahlen, weil der Unfall unter Alkoholeinfluss passiert sei.

Und der Täter, sagt sie, wolle den Schaden plötzlich nicht mehr alleine übernehmen, sondern sich ihn mit ihr teilen, „weil ich ja eine neue Scheibe bekommen würde und auch davon profitieren würde“.

Das will sich die Halveranerin jedoch nicht gefallen lassen. Einen Anwalt hat sie längst eingeschaltet. Denn neben der kaputten Scheibe habe sie zusätzlich geschäftsschädigende Auswirkungen hinzunehmen. „Viele Kunden und Kundinnen fragen wegen der großen schwarzen Folie, ob ich überhaupt noch geöffnet habe.“ Der Kundenstamm sei zurückgegangen, und es fehle natürliches Licht beim Haareschneiden. Es sei dunkler als zuvor, „deshalb muss ich jetzt mehr Lampen anmachen als vorher“, erklärt sie. Auch habe sie gehört, dass der Schaden Gesprächsstoff sei bei Menschen, die gegenüber im Restaurant säßen. Dieser Zustand und auch das nachträgliche Theater stresse sie sehr, so Ayse Akyol. Deshalb hat sie sich erst mal einen Urlaub gegönnt. Viel Sonne tanken, um die schwierige Situation und den Anblick des großen schwarzen Provisoriums wenigstens für eine Zeit lang zu vergessen.