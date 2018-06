Großes Interesse am Hoftag in Anschlag

+ © Salzmann Kälbchen streicheln trauten sich schon die Jüngsten. Überhaupt kamen die Besucher des Hoftages den Tieren, die auf Höfen zu finden sind, ganz nah. © Salzmann

HALVER - Bauernhoftiere ganz nah, Landmaschinen und Landwirtschaft in ihrer Vielfalt konnten Besucher am gestrigen Sonntag beim „Tag des offenen Hofes“ mit Kreistierschau auf dem Hof Berbecker in Halver-Anschlag erleben.