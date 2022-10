Großer Andrang beim Kürbismarkt in Halver

Von: Björn Othlinghaus

Der Kürbismarkt war am Montag das Ziel von zahlreichen Familien und weiteren Besuchern. © Björn Othlinghaus

Zahlreiche Besucher machten sich am Feiertag auf den Weg zur Heesfelder Mühle. Dort fand der Kürbismarkt wieder statt.

Halver - Einen solchen Kürbismarkt mit so vielen Besuchern haben die Organisatoren der Heesfelder Mühle wohl selten erlebt. Schon vor Beginn des Marktes um 11 Uhr standen die ersten Interessierten an. Punkt 11 Uhr öffneten die Pforten zur beliebten Veranstaltung. Schnell walzten die Menschenmassen über das Gelände und es bildete sich an einem Eingang eine Warteschlange, die phasenweise fast bis zur Wiese führte, die den Weg hinauf zum Parkplatz auf der Susannenhöhe bildete.

Einmal mehr bekamen die unzähligen Besucherinnen und Besucher eine Menge geboten für ihre 3 Euro Eintritt, die auf Wunsch auch die Nutzung eines Shuttle-Services vom Schulzentrum Ostendorf zur Susannenhöhe und zurück beinhaltete.

Neuer Kürbisbauer sorgt für mehr als 20 Tonnen Kürbisse

Zunächst waren da die Kürbisse: Erstmals war der Halveraner Kürbisbauer Michael Köpke für die Lieferung des in einer großen Vielfalt existierenden Gemüses zuständig. Wie viele Tonnen der nicht nur orangefarbenen Früchte Köpke denn nun letztendlich für den Kürbismarkt geliefert hatte, konnte der Bauer selbst nicht sagen. Jedenfalls waren für vergangene Veranstaltungen schon jeweils etwa 20 Tonnen in Form von Schnitz-, Zier- und vielen anderen Kürbissorten geliefert worden. Köpke konnte einen unglaublichen Ansturm auf seinen Stand verzeichnen, der direkt in der Nähe eines Eingangs aufgebaut war, wobei viele Menschen die erbeuteten Kürbisse in Taschen zu den Autos schleppten oder auch die Schubkarre für ihre Erwerbungen nutzen mussten.

Die Menschen wollen raus: Das zeigte sich an der Heesfelder Mühle. © Björn Othlinghaus

Auf dem oberen Teil des Geländes konnten sich die Besucherinnen und Besucher sogar selbst im Kürbisschnitzen versuchen und einen gruseligen, orangefarbenen Kopf zaubern.

Ebenfalls im oberen Teil des Geländes konnten insbesondere Kinder ein „Meet and Greet“ mit Günter erleben. Günter ist ein Bulle, der von Teresa Brunsmeier, der Organisatorin des Kürbismarktes, und zahlreichen Spendern vor dem Schlachter gerettet wurde. Nun wird das Tier von Bauer Henning Wolf vom Biohof Wolf in Oberbrügge betreut, der ebenfalls anwesend war und es Kindern ermöglichte, einmal auf dem gewaltigen, aber zahmen Tier zu sitzen. Später soll Günter einmal so trainiert werden, dass man auch auf ihm reiten kann.



Rund 40 Aussteller an der Mühle

Wer schöne Deko-Produkte oder kulinarische Köstlichkeiten erwerben wollte, war auf dem Kürbismarkt ebenfalls an der richtigen Adresse, denn insgesamt nahmen rund 40 Aussteller an der Veranstaltung teil. Honig, Lakritz, Keramik, Textilien und vieles mehr konnten erworben werden. Vor Ort konnten zahlreiche Leckereien verzehrt werden, zum Beispiel veganes Fast-Food von „Marla und Mathilda“. In der Scheune gab es wie immer ein Kuchen- und Tortenbüffet, das jedoch schon lange vor der Kaffeezeit von den Besuchermassen restlos abgegrast worden war.



Viel los beim Kürbismarkt in Halver Fotostrecke ansehen

Auf der kleinen Open-Air-Bühne gab sich schließlich die Band Elkabell aus Gummersbach die Ehre. Die Combo interpretierte souverän bekannte Songs wie „I Put A Spell On You“ von „Screamin’“ Jay Hawkins, „Valerie“ von Amy Winehouse oder „Stand By Me“ von Ben E. King.