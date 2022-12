Große Xmas-Party von SGSH und Litfass

Jugendliche hatten viel Spaß bei der großen Xmas-Party der SGHS Dragons. © Salzmann, Jakob

In Anschluss an ihr gewonnenes Heimspiel gegen die Bergischen Panther ließen die SGSH Dragons am Samstag im Foyer der Sporthalle an der Mühlenstraße ihre große Xmas-Party zum Jahresabschluss steigen.

Gemeinsam mit dem Litfass und Haarmann Events verwandelte der Handball-Drittligist das Hallen-Foyer in einen großen Dancefloor.

Funcascade

Live-Musik mit dem Duo „Funcascade“ aus Altena – bestehend aus Potlako „Tlako“ Mokgadi und Ulrike Wagner – und Partymusik mit DJ Radi (Jan Rademacher) hatten die Verantwortlichen für die erste Party dieser Art, zu der neben dem gesamten Verein auch die Öffentlichkeit eingeladen war, organisiert.



Eine bewährte Mischung aus Rock, Pop und Jazzklassikern brachte „Funcascade“ – im heimischen Raum bestens bekannt – zum Partyvergnügen mit. Eine Vielzahl stimmungsvoller, immer wieder gern gehörter Cover-Titel wie „Every Breath You Take“ (The Police), „Can’t Take That Away“ (Mariah Carey) und „Another Love“ (Tom Odell) führte das Duo im Gepäck. Gewohnt mitreißend spielten die beiden Altenaer auf. Zu später Stunde sorgte DJ Radi am Mischpult für einen heißen, tanzbaren Partysound.



Lounge mit Pommes und Brezeln

Mit einer großen Auswahl an Getränken bewirteten Marc Haarmann und sein Litfass-Team die Feierlustigen. Neben Glühwein, Bier und Softgetränken gab es auch eine Auswahl an beliebten Longdrinks und Cocktails, sodass jeder am Ende mit seinem Lieblingsgetränk in der Hand Partyfreuden genießen konnte.

Große X-Mas-Party von SGSH und Litfass Fotostrecke ansehen

Ebenso vielfältig wie die Getränkeauswahl war das Speisenangebot in der beheizten und windgeschützten SGSH Mayweg GmbH Lounge, wo sich die Partygänger mit Pommes, Currywurst und Brezeln versorgen konnten. Als Besonderheit gab’s eine wärmende Erbsensuppe vom Haus Glörtal.