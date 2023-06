Große Spendenaktion für Erdbebenopfer in der Türkei: Halver hilft Antakya

Von: Thilo Kortmann

Rüdiger Bednarz, Ahmet Tümce und Michael Brosch haben das Spendenprojekt „Halver hilft Antakya“ ins Leben gerufen. Ab sofort möchten die Halveraner für die Opfer der Katastrophe Spenden sammeln. Ziel ist es, eine Schule im Erdbebengebiet wieder herzustellen. F OTO: Kortmann © Kortmann, Thilo

Drei Halveraner haben ein großes Spendenprojekt ins Leben gerufen: Mit der Hilfsaktion soll im türkischen Erdbebengebiet eine Schule wiederaufgebaut werden.

Halver – Es werden immer noch Leichen gefunden, immer noch stürzen Häuser ein, immer noch gibt es Nachbeben im Erdbebengebiet im syrisch-türkischen Grenzgebiet mit mehr als 60 000 Toten. Es herrscht immer noch Ausnahmezustand. Und immer noch unterstützt Ahmet Tümce mit aller Kraft seine Verwandtschaft in der Stadt Antakya. Viele seiner Verwandten und Freunde kamen ums Leben bei einem der schlimmsten Erdbeben in der Geschichte.

Kurz nach der Katastrophe flog der Halveraner direkt in das Erdbebengebiet, um seinen Familienangehörigen zu helfen. Mit Geld, Lebensmitteln und Hygieneartikeln. Er half auch dabei, dass einige in einem der vielen Hotels, die in Antalya zu Notunterkünften wurden, Zuflucht finden konnten.

Die Schule in der Stadt Antakya ist eines der wenigen Gebäude, das der Katastrophe standgehalten hat. Somit ergibt sich die Möglichkeit, sie wieder herzurichten. © Kortmann, Thilo

Unser Zeitungsartikel im AA sorgte auch dafür, dass Bürgermeister Michael Brosch, die Halveraner Rüdiger Bednarz und Ralf Wegerhoff sich mit Ahmet Tümce in Verbindung setzten, um gemeinsam das Spendenprojekt „Halver hilft Antakya“ umzusetzen.

Und zwar soll eine Schule wieder instandgesetzt und ausgerüstet werden, damit in Zukunft wieder halbwegs Unterricht stattfinden kann. „Die Schule steht noch. Sie ist die einzige weit und breit. Die meisten Gebäude sind komplett zerstört“, erklärt Ahmet Tümce, der in Halver eine Autowerkstatt betreibt. Zurzeit sind Tümces Eltern im Gebiet, um weiter zu helfen.

Katastrophe muss in Köpfen bleiben

„Diese Katastrophe muss weiter in den Köpfen bleiben. Wir dürfen sie nicht vergessen“, sagt Rüdiger Bednarz, ein Freund von Ahmet Tümce. Bednarz hatte sich schon nach der Tsunami-Katastrophe im Jahr 2005 mit Mahesh Hewakandamby zusammengetan und das Spendenprojekt „Halver hilft Matara“ auf den Weg gebracht.

Viele Fenster und Wände sind in der Schule zerstört worden. Doch Grundgerüst und Fundament sind trotzdem intakt. © Kortmann, Thilo

Nun also „Halver hilft Antakya“. Rund 15 000 Euro würden benötigt, um die Schule wieder herzurichten. Möbel und elektronische Geräte wären erforderlich, die sanitären Anlagen müssten wieder in Ordnung gebracht werden, „aber das Fundament steht, und das gibt uns Hoffnung“, sagt Tümce.

Hoffnung macht die Spendenbereitschaft

„Hoffnung macht uns auch die Spendenbereitschaft der Halveraner, dass wir so schnell wie möglich das Geld zusammen haben“, sagt Michael Brosch. Über Ralf Wegerhoff und die Caritas der Katholischen Christus Gemeinde konnte ein deutsches Spendenkonto eingerichtet werden. Die Spenden wiederum würden auf ein „gut bewachtes“ Konto in der Türkei transferiert. Und „alle Spenden werden eins zu eins im Schulprojekt landen“. Tümce, der häufig in Antakya ist, wird die Arbeiten vor Ort im Auge haben.

Die meisten Häuser hat es sehr schlimm getroffen in der Stadt Antakya. Ein Wiederaufbau ist so gut wie gar nicht möglich. Und immer wieder werden noch Leichen geborgen. © Kortmann, Thilo

Es gebe, so Brosch, ja so viele allgemeine Spendenprojekte für die Erdbebenopfer, die hätte man auch frühzeitig unterstützen können, nur wisse man dann nicht, wo genau das Geld lande. Ziel war es, ein individuelles Projekt zu finden mit konkretem Bezug zu Halver. Und den habe man mit Ahmet Tümce und dem Wiederaufbau der Schule in Antakya gefunden.

Chaos in Katastrophgenregion

Dass es rund vier Monate bis Mitte Juni mit dem Start der Spendenaktion gedauert hat, ist auch den chaotischen Zuständen in der Katastrophenregion geschuldet. „Einfach dorthin spenden, das funktioniert nicht“ weiß Rüdiger Bednarz. Man habe nach einem konkreten, eigene Projekt gesucht, so Bednarz. Nur so wisse man, dass das Geld auch genau dort lande.

Das weiß auch Ahmet Tümce, der zurzeit so viel um die Ohren hat, so viel Schreckliches in Antakya erlebt und gesehen hat bei der Hilfe direkt vor Ort, und der, wie er sagt „auch noch ein Leben in Halver hat“, hat jetzt erst wirklich Zeit gefunden, um diese Spendenaktion mit Brosch und Bednarz zu starten.

„Jetzt müssen nur noch die Halveraner mitmachen. Aber da bin ich sehr optimistisch, dass mehr als genug zusammenkommt“, so Michael Brosch. Einen Zeitrahmen gebe es nicht für die Aktion, aber je schneller gespendet werde, umso besser. Da sind sich alle einig.

Spenden

Das Spendenkonto lautet: Caritas Halver, Sparkasse an Volme und Ruhr, IBAN DE09 4585 0005 0000 0727 77. Verwendungszweck: „Halver hilft Antakya“ und die jeweilige Anschrift dazu, für die automatische Spendenquittung.