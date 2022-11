Viele Künstler bei Expo-Art in Halver

Von: Frank Zacharias, Ursula Dettlaff

Eröffnung mit Erinnerungen an alte Zeiten: (von rechts) Michael Brosch, Karin Schloten-Walther, Walter Panne und Rainer Filling. © Dettlaff-Rietz, Ursula

Mit der sechsten Expo-Art Halver im Kulturbahnhof zeigte der Kunstverein Vakt einmal mehr Kunst in vielen Facetten. Denn der Verein hatte es den 25 beteiligten Künstlern überlassen, welche Exponate sie präsentierten. Gerade darin lag das Besondere der dreitägigen Ausstellung.



Halver - So sahen die Besucher gefällige Urlaubslandschaften, bunte Oberstdorfer Kühe neben kunstvollen Fotografien, abstrakte Malerei und Arbeiten mit Stoff. Mehrere Künstler griffen politische Themen auf und sorgten so für regen Meinungsaustausch. „Ich freue mich, dass wir die Ausstellung zustande gekriegt haben“, begrüßte Vakt-Vorsitzende Karin Schloten-Walther die etwa 200 Besucher am Eröffnungstag. „Drei Tage Kunst in Halver: Genießt es!“, lud sie ein.

„Der Duden definiert den Begriff Spektakel als ein Ereignis, das positives Aufsehen erregt“, sagte Bürgermeister Michael Brosch in seiner Begrüßungsrede, in der er den hohen Stellenwert der Ausstellung in der Region deutlich machte. Ausdrücklich lehnte er radikale Aktionen von Klimaschützern ab. In diesem Zusammenhang erinnerte er an die Beschmutzung eines van-Gogh-Gemäldes mit Tomatensuppe – ohne zu ahnen, dass eine ähnliche Aktion auch auf der Expo-Art noch zu sehen sein würde (siehe Artikel unten).



Zum offiziellen Teil gehörten auch eine kleine Episode und ein Geschenk, das Rainer Filling für Walter Panne mitgebracht hatte: Zum Ende des Schuljahres 1966/67 schloss die Dorfschule in Anschlag. Rainer Filling half seinem Vater Karl Rudolf beim Entrümpeln. „1958 unternahm die Schule eine dreiwöchige Fahrt nach Wangerooge“, erzählte Filling. „Die Kinder mussten dazu Berichte schreiben. Daraus ist ein ganzes Buch geworden“, sagte er, während er das alte Schätzchen aus seiner Tasche zog. „Von dir sind auch Berichte darin“, sagte Filling, der das Buch Walter Panne überreichte.



Der erinnerte sich an eine besondere Begebenheit: „Wir hatten einen langen Spaziergang gemacht, es war heiß und wir hatten Durst. An einem kleinen Bach fragten wir Herrn Filling, ob wir daraus trinken dürfen. Seine Antwort lautete: Moment, ich muss erst auf die Karte schauen.“ Dann lieferte der Lehrer die Erklärung: „Davon könnt ihr trinken, da oben ist keine Fabrik.“ Womit der Bogen gespannt war zu einem Thema, das auch bei der Expo-Art Halver aktuell war: die Verschmutzung der Umwelt. Der Hagener Künstler Dieter Blanck zeigte, dass die Erde aufgrund der CO2-Belastung am seidenen Faden hängt. Und Carina Schlüter-Peyinghaus´ große Schwarz-Weiß Collage fiel jedem Besucher direkt ins Auge. Bei näherem Hinsehen entdeckten die Betrachter die Vielfalt eng aneinander gefügter Fotos, die den Zustand des Waldes mit Kahlflächen und abgesägten Baumstämmen zeigten – und später noch in ganz anderer Weise für Aufsehen sorgten.



Ein Zeichen gegen Hass und Gewalt setzten Johannes Dennda und Markus Nottke in ihrer Lichtinstallation. Ebenfalls ein politisches Statement bezog Karin Schloten-Walther in ihrer Collage. „Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart“, heißt es darin. Einem brisanten Thema widmet sich Gisela Gelzhäuser in ihren Arbeiten. Sie thematisiert den Missbrauch in der Kirche.



Tomatenattacke

Die „Letzte Generation“ hatte mit ähnlichen Aktionen zuletzt immer wieder auf die drohende Klimakatastrophe hingewiesen (der AA berichtete) – jetzt wurde auch in Halver ein Bild mit Tomatensoße beschmiert. Der Unterschied: Es war die Künstlerin selbst, die zur Dose griff.



Carina Schlüter-Peyinghaus wollte mit der Aktion am Schlusstag der Expo-Art Halver ein Zeichen setzen und ihre Unterstützung der „Letzten Generation“ verdeutlichen. Genauso wie ihre Künstlerkollegin Annette Sprünken-Osenberg hatte sie sich in ihrer Arbeit auf die Folgen des Klimawandels für die heimischen Wälder konzentriert. Anhand zahlreicher Fotos dokumentierte Schlüter-Peyinghaus das Waldsterben – um zum Abschlusstag der Expo-Art noch einen Schritt weiter zu gehen: In Anlehnung an ähnliche Aktionen der Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ verschüttet sie eine Dose Tomaten über ihre Collage.



„Ich finde die negative Darstellung der Proteste schlimm. Die Kunstwerke, um die es ging, wurden ja nicht wirklich beschädigt und ich kann die Verzweiflung der jungen Menschen nachvollziehen, die sich heute fragen, ob sie noch Kinder in diese Welt setzen können“, erklärt Carina Schlüter-Peyinghaus, die bei der Aktion auch an ihren 14-jährigen Sohn dachte. „Der hört in der Schule massive Kritik an den Klimaprotesten. Zum Beispiel, dass man Menschen, die sich festkleben, einfach überfahren sollte. Das ist erschreckend.“ Eine echte Beschädigung anderer Werke würde auch sie kritisch sehen, sagt die Fotografin. „Aber diese Form des Protests wirkt und sorgt für Aufmerksamkeit.“