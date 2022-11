Große Halloween-Party in Halver - mit Fotogalerie

Von: Monika Salzmann

Große Halloween-Party in Halver © Jakob Salzmann

Halver – Süßes oder Saures: Partyspaß mit Gruselfaktor konnten Partygänger am Montagabend im Bürgerzentrum bei der „Night of the Halloween“ in Halver erleben.

Zum zweiten Mal legten Marc Haarmann vom „Litfass“ und Stephan Haarmann vom Haarmann Event Veranstaltungsservice das Gruselfest, das seinen Ursprung in vorchristlicher Zeit bei den Kelten hat, in der ehemaligen Schule auf. Mit an Bord war die Handballspielgemeinschaft SGSH Dragons, die sich um das Catering kümmerte und die Partygänger mit Pommes, Currywurst und Hotdogs versorgte.

In Stimmung brachte die Fans der gut besuchten Gruselparty, zu der die Haarmanns rund 350 bis 400 Besucher erwarteten, das Duo „Take two“ – Nicole Markwitz (Gesang und Moderation) und Mike Markwitz (Gitarre, Gesang, Backingtracks und Technik) – mit fetzigem Partyrock in englischer und deutscher Sprache. Bis Mitternacht hielten die Profis aus Kamp-Lintfort die Feierlustigen mit Hits von AC/DC bis ZZ Top bei Laune.



Große Halloween-Party in Halver Fotostrecke ansehen

Seit 20 Jahren in Sachen Livemusik unterwegs, hatte das Ehepaar zuvor schon im „Litfass“ gastiert und war von daher mit Marc Haarmann bekannt. Titel wie „I love Rock’n’Roll“, „Hier kommt Alex“ von den Toten Hosen oder „Verdamp lang her“ von BAP hatte das Duo im Repertoire. Ein uns andere Mal stellte Mike Markwitz dabei zwischendurch seine virtuosen Gitarrenkünste zur Schau.



Allen, die nach Mitternacht noch Lust zum Weiterfeiern hatten, legte DJ Radi noch weitere drei Stunden bis in den frühen Morgen auf.



Obwohl kein Kostümzwang bestand, nutzten viele die Gelegenheit, sich zu verkleiden und in gruselige Horrorkostüme zu schlüpfen. In Mönchskutten, Steampunk oder Gothic-Kostümen, als Horror-Clowns, Hexen, Vampire, Zombies oder mit „blutbefleckten“ Overalls stürzten sich die Partygänger ins Partyvergnügen in der mit Stehtischen, Partygarnituren, farbigem Licht und großer Tanzfläche in eine Disco verwandelten früheren Pausenhalle.



Manchen reichten schwarze Engelsflügel und schwarze Haarreifen mit Heiligenschein oder rote Teufelshörner, um sich partyfein ins Halloweenfest zu stürzen. Andere verwandelten sich mit dicker Schminke und Masken in Untote und Sensenmänner, die ihr „Unwesen“ bei der Party trieben.



Auch die, die kein Kostüm trugen, hatten ihren Spaß. Mit kühlen Getränken, um den Partydurst zu löschen, konnten sich die Besucher an einer langen Theke versorgen. Cocktail-Klassiker wie Tequila Sunrise und Cuba Libre und Longdrinks gehörten zur Getränkevielfalt dazu.