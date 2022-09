Größter Fan: Barbara Richardson trauert um ihre Queen

Von: Thilo Kortmann

Barbara Richardson mit einem Souvenir von der Krönung von Queen Elizabeth II. aus dem Jahr 1953. © Thilo Kortmann

Barbara Richardson trägt bunt. Nicht schwarz. Wie ganz England gerade. Auch Barbara Richardson trauert. Doch die gebürtige Londonerin macht es auf ihre Weise. „Die Queen hat auch immer bunte Sachen getragen. Es entsprach ihrem Wesen. Zudem war sie von der Körpergröße eher klein, durch die bunte Kleidung wollte sie in Gesellschaft auffallen“, sagt die 70-jährige Halveranerin, die auch sonst viel mit der überraschend am Donnerstagabend verstorbenen Queen Elizabeth II. verbindet.

In ihrer Hand hält Richardson ein Souvenir, während BBC morgens bis abends im Fernsehen läuft. Es ist ein Souvenir, eine Dose mit dem Bild der Queen von 1953, dem Jahr der Krönung. Barbara Richardson war da ein Jahr alt. Und sie war mit ihrer Familie in London bei der Krönung mit dabei. „Als Elizabeth im Jahr 1952 zur Queen ernannt wurde, bin ich gerade geboren worden“, sagt sie. An die „Trooping the Colour“ , die jährliche Militärparade zu Ehren des Geburtstages der Monarchin, erinnert sich die Rentnerin auch noch sehr gut.

Zur Trauer hat Richardson die englische Nationalfahne gehisst. © Thilo Kortmann

Ihre Familie lebt immer noch in London und Umgebung. Ihre Schwester wohnt in der Nähe des Sandringham Palace, der Sommerresidenz der Queen. „Die Trauer ist groß.“ Den gesamten Freitag bekam Richardson Bilder und Nachrichten von Bekannten und Familie wie ihrer Schwester aus London auf ihr Smartphone. Eine Zeichnung zum Beispiel, die die Queen von hinten zeigt, mit einem ihrer Corgis und dem Paddington Bär eine Straße entlanggehend.



„Der Weg ist nun leider zu Ende. Sie war ein Vorbild, eine weise, tüchtige Frau, mit einem wunderschönen Humor“, erklärt Richardson. Es ärgere mich immer sehr, wenn Menschen sagen, dass die Queen ja nur reich sei und im Palast herumsitzen würde“, sagt Richardson. Die Queen habe dagegen so viel getan für ihr Land, ihre Rolle als Königin so sehr entgegengenommen und sei so diszipliniert bis ins hohe Alter gewesen. Nun müssten sich nicht nur alle Engländer umstellen.

Wir kennen ja alle nur Elizabeth als Königin von England.

„Wir kennen ja alle nur Elizabeth als Königin von England“, sagt sie. Und viele sagten noch Prince Charles, doch es heiße jetzt King Charles. Und das ab sofort. „In England ist das ja so geregelt, dass das Land keine Sekunde ohne Monarch sein darf“, weiß Richardson. Vieles wird sich verändern: In der Nationalhymne heiße es noch „God Save The Queen“.



Souvenir von der Krönung von 1953. © Thilo Kortmann

So ganz überrascht hat sie der Tod der Queen allerdings nicht. „Nach dem Treffen mit der neuen Premierministerin soll sie sehr, sehr schwach gewesen sein.“