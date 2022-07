Familie im MK rettet Grabstein mit Trecker

Von: Thilo Kortmann

Teilen

„Zum Andenken an die Verstorbenen der Familie Bremicker zu Schöneberge“: Dieser Grabstein ist heute auf dem Hof der Familie zu finden. © Kortmann, Thilo

Der Grabstein hält die Erinnerung hoch.

Halver - Wenn Gräber aufgelöst werden, dann werden die Grabsteine meist entsorgt und verschwinden. Es gibt aber auch Fälle, da finden Verwandte oder Angehörige den Grabstein zu kostbar, als diesen einfach auf die Deponie für alte Grabsteine wandern zu lassen. Kostbar nicht wegen des materiellen Wertes, sondern aus ideellem Grund.

So wie Landwirt Friedrich Wilhelm Bremicker und seine Ehefrau Brunhilde Bremicker. Sie retteten damals das Grabmal der Urgroßeltern Emma vom Hofe und Karl Bremicker. Um 1883 wurde das Grab auf dem evangelischen Friedhof angelegt. Als die Leichenhalle in den 1960er-Jahren auf dem Friedhof gebaut wurde, musste das Grab der Urgroßeltern von Friedrich Wilhelm Bremicker weichen. „Wir wollten unbedingt den schönen Grabstein retten. Dann haben wir uns entschieden, das Grabmal nach Hause zu holen.“



Grabstein über die Hecke gehievt

Mit einem Trecker und mehreren Helfern wurde der Grabstein dann vom Friedhof geholt und auf das Gelände des Bauernhofes in Schöneberge gebracht. „Wir haben den schweren Grabstein über die Hecke am Friedhof gehievt und dann auf einen Hänger gelegt“, erinnert sich der 78-Jährige. Anschließend habe man sich die schönste Stelle auf dem Gelände des Bauernhofes gesucht. Am Ende habe man sich, sagt der Halveraner, für eine Stelle mit dem schönsten Weitblick entschieden, dort wo die Sonne oft hin scheint, direkt an der Weide mit den Pferden. „Das war auch rechtlich alles kein Problem, den Grabstein nach Hause zu holen und ihn auf unserem Gelände aufzustellen“, sagt Bremicker.



Ich antworte immer, dass das nur ein Grabmal zur Erinnerung ist, dass da keiner liegt.

„Zum Andenken an die Verstorbenen der Familie Bremicker zu Schöneberge“, steht auf dem bemoosten Grabstein geschrieben. Der Stein ist verwittert, man blickt bei guter Weitsicht von dort aus bis zur Nordhelle.



Das Andenken an seine Urgroßeltern hat die Jahre nicht ganz unversehrt überstanden. „Ursprünglich stand auf dem Stein noch ein Kreuz. Aber das wurde von Chaoten abgeschlagen“, sagt Bremicker. Das sorgt auch für ein Kopfschütteln bei Ehefrau Brunhilde. „Warum es Menschen gibt, die ihren Frust an einem Grabstein auslassen. das kann ich nicht verstehen“, sagt sie.



Das Kreuz habe man jetzt zur Sicherheit ins Haus geholt, bevor es noch geklaut werde, fügt Brunhilde hinzu. Oft fragten auch Menschen, die dort vorbeiliefen, erzählt sie, ob dort wirklich jemand begraben liegt. „Ich antworte dann immer, dass das nur ein Grabmal zur Erinnerung ist, dass da keiner liegt. Und es sollte den schönsten Ort auf dem Bauernhof bekommen.“



Schöneberge Eine lange Tradition hat die Landwirtschaft in Schöneberge. Seit 200 Jahren werden dort Äcker und Wiesen bestellt. Bewirtschaftet werden heute noch Felder, Forst und eine große Weide mit Pferden. Dabei werden die Bremickers auch vom Nachwuchs unterstützt. Um die Pferde kümmert sich der Sohn.