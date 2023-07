„Global Food“: Neues Geschäft steht kurz vor der Eröffnung

Global Food Halver eröffnet bald an der Bahnhofstraße 22 im ehemaligen russischen Supermarkt. Geschäftsführer Ibrahim Kefeli möchte auf die Wünsche seiner Kunden eingehen. „Es ist vieles möglich", kündigt er an.

In seinem Geschäft Global Foods an der Bahnhofsstraße bietet Ibrahim Kefeli Produkte aus vielen verschiedenen Ländern an. Eine baldige Eröffnung ist angestrebt.

Halver – Global Food Halver heißt der neue Lebensmittelladen, der bald Produkte aus vielen verschiedenen Ländern an der Bahnhofstraße anbieten möchte „Türkei, Griechenland, Balkan und Russland“, zählt Ibrahim Kefeli, Geschäftsführer von Global Food Halver, auf. Aus diesen Ländern werde es künftig Lebensmittel geben. Vorerst, weil: „Wir werden schauen, was die Halveraner so mögen und für Wünsche haben“, erklärt Ibrahim Kefeli, dessen Spitzname Ibo ist.

Der Lüdenscheider hat zusammen mit seiner Familie den ehemaligen russischen Supermarkt an der Bahnhofstraße gepachtet, der seit Ende März dauerhaft geschlossen ist. Anastassiya Yeger aus Marienheide führte das Geschäft an der Bahnhofstraße. Inhaber des Objektes ist die Familie Karthaus aus Halver.

Seit dem 1. September 2022 war das Gebäude an der Bahnhofstraße 22 bereits an Familie Kefeli neu vermietet. „Aus dem ehemaligen russischen Supermarkt Romaschka wird ein Feinkostgeschäft mit internationalen Spezialitäten“, verriet Annika Karthaus, Mitinhaberin des Gebäudes, auf Nachfrage damals.

Ein Unternehmer aus Lüdenscheid habe das Objekt gemietet, so Karthaus weiter. Teile des Inventars wie Regale würden zum Teil übernommen. Wann der Feinkostladen eröffnet, steht noch nicht fest, so Karthaus damals weiter.

Dass es nun gut ein Jahr lang gedauert habe, bis es so weit ist, habe Gründe gehabt. „Es waren wieder viele Kleinigkeiten, die es während der Corona-Pandemie zu regeln gab“, so Ibrahim Kefeli. Die Probleme, die während der Pandemie weltweit herrschten, seien sicherlich auch ein Grund gewesen, warum es ein Jahr lang gedauert habe bis zur baldigen Eröffnung von Global Food, fügt er hinzu.

Aber noch gibt es für Familie Kefeli einiges zu tun. „Es gibt noch viele Kleinigkeiten, die wir erledigen müssen“, erklärt Kefeli. „Ende August soll es dann so weit sein. Die Plakate sind schon gedruckt.“ Einen konkreten Termin nennt er noch nicht.

Seine Familie ist kein Neuling in der Branche. Die Lüdenscheider betreiben bereits seit 30 Jahren den Bizim Market in der Bergstadt. „Wir sind ein richtiger Familienbetrieb. Alle helfen mit. Vater, Onkel und so weiter“, so der Geschäftsführer.

Bereits vor einigen Monaten hat die Familie das Gebäude, in dem der russische Supermarkt Romaschka seine Heimat hatte, gepachtet. Aber jetzt wolle man voll durchstarten. Und zwar mit vielen und vielfältigen Angeboten. „Es wird Antipasti wie Oliven und Schafskäse geben.“ Bei den Großmärkten in Dortmund und Köln werde man unter anderem Fisch und Fleisch kaufen, so der Lüdenscheider. „Es ist vieles möglich und wird sich weiterentwickeln.“ Dabei setzt Kefeli auf die Mithilfe der Halveranerinnen und Halveraner. „Die Menschen können uns ansprechen und ihre Wünsche äußern. Wir versuchen dann, diese Wünsche zu erfüllen“, sagt er.

Auch bei den Öffnungszeiten gäbe es Spielraum, auch hier wolle man schauen, wie die Kunden den Laden frequentierten. „Geplant ist vorerst so grob von 8 bis 19 oder 20 Uhr. Aber wir werden schauen“, erklärt Kefeli.

Zur Eröffnung werde es aber Besonderheiten geben. „Wir werden besondere Angebote präsentieren. Die Halveraner dürfen sich schon mal freuen“, sagt Ibrahim Kefeli.