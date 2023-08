Neues Café im MK öffnet am 14. August

Von: Frank Zacharias

Teilen

Eröffnen am Montag gleich „Cafés Royal“ an der Frankfurter Straße: Theodoros „Theo“ Klimanoglou und Margiori Filippidou in der „Nummer 2“. © F. Zacharias

Zwei Leerstände in Halvers Innenstadt sind auf einen Streich verschwunden. Am Montag, 14. August, eröffnet das Café Royal am Alten Markt gleich in doppelter Ausführung.

Halver – Es sind Ladenlokale mitten im Herzen Halvers – doch lange Zeit stand zumindest eines davon leer: Wo zuletzt ein griechischer Lebensmittelladen ansässig war, herrschte ein Jahr lang gähnende Leere. Seit dem Frühjahr war auch nebenan, wo sich bis dahin der O2-Bosicom-Shop befunden hatte, kein Leben. Doch das ist nun vorbei: Am kommenden Montag, 10 Uhr, eröffnet hier das Café Royal – aufgeteilt in zwei „Nummern“. Warum das so ist, erklärten Margiori Filippidou und Theodoros Klimanoglou jetzt gegenüber unserer Zeitung.

Kleiner, aber sehr ähnlich zur „No. 2“: das Café Royal „No.1“. © Zacharias, Frank

Dass die angrenzenden Räume des Cafés „No. 1“ mit seinen 35 Quadratmetern und „No. 2“ (45 Quadratmeter) nicht verbunden wurden, hänge mit der Gesetzgebung zusammen. Eine Gastronomie, so die Regeln, darf maximal zwei Spielautomaten aufstellen. Also waren Filippidou, selber Automatenaufstellerin, und Klimanoglou, seit sieben Jahren außerdem Wirt des „Fässchens“ an der Bahnhofstraße, pfiffig: Sie beantragten für beide Räume separate Konzessionen, bieten ihren Gästen nun je Café zwei Automaten an.

Doch dies sei nur ein Teil des Angebots, das man ab Montag, 14. August, bereithalten wolle: Snacks wie Frikadellen oder Hot-Dogs soll es ebenso geben wie Bier und Softdrinks, aber natürlich auch verschiedene Kaffee-Spezialitäten. Aber: „Wir sind keine Kneipe“, betont Margiori Filippidou. Die beiden Betreiber, die zugleich Eigentümer der Immobilie sind, wollten die Räume nach eigener Aussage endlich wieder mit Leben füllen. Die Vorfreude auf den Neustart am Montag ist dementsprechend groß.