Bauernhof im MK hat jetzt schnelles Internet! Und eine kaputte Straße

Von: Thilo Kortmann

Teilen

Kaputte Wege für schnelle Glasfaserleitungen – „das kann es nicht sein“, findet Landwirt Tim Voswinckel. © Kortmann, Thilo

Der Bauernhof Voswinckel hat jetzt Breitband. Die Landwirte aus Halver waren beim 6. Call mit dabei. Und nicht nur das: die Telekom hinterlässt mit einem breiten Teerstreifen auch eine kaputte Straße.

Halver – Der Ruf nach schnellem Internet ist groß in ganz Deutschland. Insbesondere in den ländlichen Gebieten. Und dort gibt es auch noch mal Unterschiede, dann gibt es da noch die abseits gelegenen Bauernhöfe. So wie der landwirtschaftliche Betrieb der Familie Voswinckel am Ende des Langenscheids. Mehrere Hundert Meter vom Wohngebiet entfernt.

Glasfaser mit bitterem Beigeschmack

Auch die Voswinckels waren beim 6. Call der Telekom mit dabei und nun haben die Landwirte endlich die Chance auf schnelles Internet. „Entschieden haben wir uns noch nicht, ob wir das Angebot nutzen wollen.“ Den Trecker müsse man noch selber fahren, um das Gras zu schneiden, da helfen auch keine schnellen Glasfaserleitungen. Und trotzdem sei das schnelle Internet auch für die Landwirtschaft eine Bereicherung. Aber die Arbeiten der Telekom haben einen bitteren Beigeschmack.

Glasfaser liegt jetzt auch am landwirtschaftlichen Betrieb. © Kortmann, Thilo

Und der offenbart sich für Juniorlandwirt Tim Voswinckel, wenn er auf die kaputte Landstraße blickt, die den Hof mit der Außenwelt verbindet. Dort zieht sich, nachdem die Telekom Glasfaser verlegt hatte, ein schwarzer schmaler Teerstreifen am Rand hinunter bis zum Bauernhof. Scharfe, hohe Kanten sorgen nicht nur für Sturzgefahr für Fußgänger, sondern beeinträchtigen auch Autos. „Mal schauen, wie lange das hält und in diesem Zustand bleibt. Bleibt das länger so, dann geht uns bestimmt irgendwann die Straße komplett flöten“, sagt Voswinckel. Man rätsele schon, wie lange die Straße jetzt in diesem Zustand bleibe. „Wenn die erst in ein paar Jahren gemacht wird, dann geht das nicht gut“, meint Tim Voswinckel.

Telekom in der Kritik

Die Telekom, die schon in anderen Regionen in der Kritik stand wegen der Hinterlassenschaft während und nach der Glasfaserarbeiten, hätte zwar vorher Bescheid gesagt, dass sie Glasfaser verlegt, aber wie der Verkehr mit den Treckern vonstatten gehen solle, das sei nicht geklärt worden, so Voswinckel. Dass der Zaun zur Wiese geöffnet worden sei, wäre reiner Zufall gewesen, weil sie die Kühe von der Wiese geholt hätten. Zudem wundert sich der Landwirt, dass es in der Nachbarschaft so ruhig bleibe, „dort sind nach den Arbeiten in dem provisorisch ausgebesserten Bereich ebenfalls hohe Kanten in der Straße geblieben. Die Leute müssten sich doch eigentlich auch darüber aufregen“, sagt Voswinckel. Die Telekom-Arbeiten seien zwar relativ zügig vonstatten gegangen, aber eben auch recht schlampig beim Beseitigen der Straßenschäden.

Kaputte Wege für schnelle Glasfaserleitungen – „das kann es nicht sein“, findet Landwirt Tim Voswinckel. © Kortmann, Thilo

Schnelles Internet, aber dafür eine kaputte Straße. Tim Voswinckel schüttelt mit dem Kopf. Gerade für Landwirte sei die Straße da immer noch wichtiger. Und auch die 140 Kühe des Betriebes hätten nichts davon, dass man jetzt schnell surfen könne. Das Füttern, das Pflegen oder auch die Kühe von der Weide holen, das sei immer noch Handarbeit und das könne keine Künstliche Intelligenz. Aber klar, auch die Landwirte profitieren vom Breitband-Ausbau. „Ein schnelles Internet brauchen wir auch für die Buchhaltung“, sagt er.

Landwirte brauchen dringender intakte Straßen

Mutter Kerstin Voswinckel kümmere sich darum, während die Söhne überwiegend auf den Wiesen und Feldern arbeiten. Zurzeit wird gemäht und frischer Schnitt wegen des sehr trockenen Wetters zu Heu direkt auf der Wiese getrocknet. Dabei helfe das Internet natürlich nicht, aber trotzdem sei das World Wide Web hilfreich bei dem Sammeln von Wetterdaten- und Prognosen. „Es ist gerade wieder sehr trocken. Unser Mais wächst so gut wie gar nicht. Und unsere Brunnen sind auch nicht mehr so gut gefüllt“, sagt Voswinckel. Fast so wie im vergangenen Jahr, als die lange Dürre für einen echten Wassernotstand sorgte und die Stadt Lüdenscheid für die Voswinckels extra einen Notzugang zum städtischen Wasser anlegte. Vorher konnte noch die Feuerwehr Halver aushelfen.

Die Arbeiten waren schnell erledigt. © Kortmann, Thilo

Der Bauernhof ist nicht an das städtische Wassernetz angeschlossen, sondern nutzt seine Brunnen für die Arbeit und auch für das alltägliche Leben. Es brauche jetzt dringend wieder Regen, so der junge Landwirt, die Acker seien wieder staubtrocken. Wann das ungefähr sein wird, sei sehr wichtig zu wissen. Und schon jetzt sei das Internet ein wichtiger Auskunftgeber über das Wetter, „so ein Wetterradar ist mittlerweile unverzichtbar. Sehr genau können wir schauen, ob und wann es regnet“.

Schnelles Internet für Buchführung

Wichtige Infos für einen Landwirt. Und immer mehr landwirtschaftliche Maschinen würden über das Internet gesteuert, „die Digitalisierung schreitet auch in der Arbeit der Landwirte voran“, weiß Tim Voswinckel. Aber kaputte Wege für schnelle Glasfaserleitungen – „das kann es nicht sein“, findet er. Nicht wenige Bauern würden sich, wenn sie denn die Wahl haben, für eine gute Straße und gegen schnelles Internet entscheiden. Das ist immer noch die Realität in der Landwirtschaft.