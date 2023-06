Breitband-Ausbau: Viele lassen Chance ungenutzt

Von: Florian Hesse

Bis zum 18. Juni ist noch Zeit für Firmen und Privathaushalte, die im Förderbereich des 6. Call liegen, den kostenlosen Glasfaseranschluss bis ins Haus zu beantragen. Ramona Ullrich und Michael Brosch sorgen sich auch um Gewerbebetriebe, die den Anschluss verpassen könnten. © Hesse, Florian

Wer anspruchsberechtigt ist, kann 800 Euro sparen.

Halver – Das Zeitfenster für den sogenannten 6. Call schließt sich. Doch für fast 20 Prozent der Adressen, die vom Gratis-Angebot zum Glasfaseranschluss profitieren könnten, liegen noch keine Anträge vor. Bis zum 18. Juni aber muss das erledigt sein. Wer danach noch schnelles Internet will, zahlt für den Anschluss bis ins Haus 800 Euro und möglicherweise auch mehr.



Noch 90 Adressen sind offen, weiß Ramona Ullrich, stellvertretende Leiterin des Fachbereichs 3, Bauen und Wohnen, zuständig bei der Stadt Halver auch für das Thema Glasfaser. Und beim Blick auf ihre Listen macht Bürgermeister Michael Brosch eines besondere Sorge: Nicht nur Privathaushalte, sondern auch anspruchsberechtigte Gewerbebetriebe könnten den Anschluss verpassen. Dabei, so Brosch: „Das ist ein echtes Geschenk!“



Insgesamt 535 Adressen sind es in Halver, die mit dem 6. Call den Glasfaseranschluss erhalten könnten. Rund 90 Eigentümer haben davon noch keinen Gebrauch gemacht. Grund dafür könnte sein, dass im Zuge der verschiedenen Programme, die parallel oder leicht zeitversetzt laufen, die Bürger den Überblick verloren haben könnten. Innerstädtisch baut gerade die UGG (Unsere Grüne Glasfaser) eigenwirtschaftlich ein Netz auf, auch die Telekom ist zurzeit in dieser Hinsicht aktiv. Der 6. Call allerdings ist etwas anderes: Hier ist kein Vertragsabschluss nötig, sondern nur der formale Online-Antrag. Versorgt werden auf diesem Weg die Haushalte in Halver, die nicht zuvor im 3. Call bedient wurden.



Erforderlich ist dazu lediglich der rechtzeitige Antrag durch den Eigentümer, damit die Telekom auf dem Grundstück die Leitung legen darf. Die Oberflächen werden anschließend ebenfalls kostenfrei wieder hergestellt.



Möglich werden mit dem Anschluss Internetgeschwindigkeiten von 1000 Megabit und mehr. Wie der 3. ist auch der 6. Call staatlich gefördert. Bedingung für den Ausbau ist, dass es sich um einen „Open Acccess“ handelt, das heißt, dass auch andere Anbieter als die Telekom die Glasfasertrasse nutzen dürfen und dem Endkunden ein entsprechendes Angebot machen können. Der aktuell genutzte Tarif wird dabei nicht automatisch auf einen Glasfasertarif umgestellt. Die Umstellung erfolgt direkt zwischen Kunden und potenziellem Anbieter.



Der 6. Call erstreckt sich auf



Alfred-Jung-Straße

An der Susannenhöhe

Auf dem Wiebusch

Auf der Löbke

Borsigstraße

Brenscheid

Daimlerstraße

Elberfelder Straßenende zur Remscheider Straße

Industriestraße

Kruppstraße

Langenscheid

Oeckinghausen

Oststraße

Siemenstraße

Von Vincke-Straße im Bereich Langenscheid

Information im Netz Die Beauftragung erfolgt online auf www.telekom.de/glasfaser. Infos gibt es unter der kostenfreien Rufnummer 0800/ 22 66 100. Auf der Internetseite des Märkischen Kreises erhalten Interessenten allgemeine Informationen zum Verfahrensablauf und Kartendarstellungen: www.maerkischer-kreis.de/breitband/breitband_weisse_Flecken.php. Technische Fragen werden unter www.telekom.de/glasfaser-maerkischer-kreis beantwortet, die Verfügbarkeit unter https://www.maerkischer-kreis.de/breitband/.